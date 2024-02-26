Росія атакувала Україну кількома групами "шахедів" і ракетами ввечері 26 лютого
Ввечері 26 лютого російська армія запустила по території України кілька груп "шахедів", а також атакує східні області ракетами
Про це повідомляють Повітряні сили України.
О 18:49 військові зафіксували ракету, що рухалась на Сумщину.
Повітряна тривога була оголошена в Сумській, Харківській, Полтавській областях через активність ворожої тактичної авіації вздовж кордону.
О 19:15 ПС заявили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщину.
Пізніше загрозу застосування ударних БПЛА оголосили у Херсонській та Миколаївській областях.
Ворожі БПЛА на Миколаївщині рухаються на Одещину, а також декілька груп рухаються територією Херсонської області, у напрямку Миколаївщини.
О 20:21 "шахеди" з Миколаївщини взяли курс на Кіровоградську та Одеську області.
Повітряну тривогу оголосили у Дніпропетровській області через загрозу БПЛА.
Згодом "шахеди" на Кіровоградщині попрямували на північно-західний напрямок, а на Одещині у західному напрямку.
О 20:58 "шахеди" літають в районі Кропивницького.
О 21:03 голова Херсонської ОВА Роман Мрочко написав, що у Херсоні лунають потужні вибухи.
О 21:08 ПС зафіксували керовану авіаційну ракету, імовірно Х-59, в напрямку Дніпропетровщини. Пізніше ракета змінила курс на Кіровоградщину.
А також поінформували про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині.
О 21:18 "шахеди" рухаються на Черкащину.
Згодом росіяни ще запустили БПЛА з Чорного моря в напрямку Одещини.
Також з півночі безпілотник попрямував на Кропивницький.
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