За добу на Таврійському напрямку ЗСУ не допустили втрат позицій, на околицях Новомихайлівки ведуться бої

Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

Зазначається, що минулої доби на Таврійському напрямку ворог завдав 25 авіаційних та 3 ракетних удари, провів 53 бойові зіткнення, вчинив 906 обстрілів і 93 удари дронами-камікадзе.

"Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках. Втрат рубежів, районів та позицій не допущено", - заявив Тарнавський.

Речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій у коментарі LIGA.net заявив, що зараз українські Збройні Сили ведуть бої з росіянами на східних околицях Новомихайлівки під Мар'їнкою.

За його словами, кількість атак окупантів на цьому напрямку часто більша, ніж поблизу Авдіївки. Лиховій зазначив, що оборонна операція триває, бої йдуть на околицях, загарбники вже довго намагаються захопити селище тактикою малих штурмових груп.

Речник також додав, що окупанти завдають масованих артилерійських та авіаційних ударів, а також активно застосовують FPV-дрони. Водночас Сили оборони продовжують стримувати росіян.

Раніше аналітичний OSINT-канал Deep State написав, що ворог посилив тиск на Новомихайлівку і продовжує закріплюватись у селищі.

"Вибити їх звідти за такої лінії зіткнення буде практично нереально", - заявили оглядачі.