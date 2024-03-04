Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією За добу на Таврійському напрямку ЗСУ не допустили втрат позицій, на околицях Новомихайлівки ведуться бої

За добу на Таврійському напрямку ЗСУ не допустили втрат позицій, на околицях Новомихайлівки ведуться бої

4 березня, 2024 понедiлок
14:28
Війна з Росією 3 окрема штурмова бригада, ЗСУ

На Таврійському напрямку за минулу добу не відбулося втрат рубежів, районів і позицій Сил оборони. Водночас бої з росіянами продовжуються на східних околицях Новомихайлівки під Мар'їнкою на Донеччині

Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

Зазначається, що минулої доби на Таврійському напрямку ворог завдав 25 авіаційних та 3 ракетних удари, провів 53 бойові зіткнення, вчинив 906 обстрілів і 93 удари дронами-камікадзе.

"Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках. Втрат рубежів, районів та позицій не допущено", - заявив Тарнавський.

Речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій у коментарі LIGA.net заявив, що зараз українські Збройні Сили ведуть бої з росіянами на східних околицях Новомихайлівки під Мар'їнкою. 

За його словами, кількість атак окупантів на цьому напрямку часто більша, ніж поблизу Авдіївки. Лиховій зазначив, що оборонна операція триває, бої йдуть на околицях, загарбники вже довго намагаються захопити селище тактикою малих штурмових груп.

Речник також додав, що окупанти завдають масованих артилерійських та авіаційних ударів, а також активно застосовують FPV-дрони. Водночас Сили оборони продовжують стримувати росіян. 

Раніше аналітичний OSINT-канал Deep State написав, що ворог посилив тиск на Новомихайлівку і продовжує закріплюватись у селищі.

"Вибити їх звідти за такої лінії зіткнення буде практично нереально", - заявили оглядачі.

  • Напередодні речник Сил оборони Таврійського напрямку заявив, що у районі населених пунктів по лінії фронту на Авдіївському напрямку ситуація стабілізується. Сили оборони стримують ворога, але РФ подекуди має локальні успіхи.
Теги:
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Мар’їнка
Авдіївка
Військові новини
Читайте також:
Угорщина - ЄС
2 березня, 2024 субота
Поки Польща не пропускає вантажі, Угорщина заповнює наші полиці в супермаркетах, - Портников
фортифікаційне обладнання смуг оборони
3 березня, 2024 неділя
ЗСУ готували другу лінію оборони поблизу Авдіївки в останній момент, коли ворог туди вже діставав, - ветеран війни Дикий
вибори в США, Ніккі Гейлі
4 березня, 2024 понедiлок
Вибори у США: Трамп програв перші праймеріз
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.13
    Купівля 38.13
    Продаж 38.65
  • EUR
    Купівля 41.2
    Продаж 42
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
4 березня
15:26
вибори до Держдуми
Росіяни пропонують "гумдопомогу" пенсіонерам на ТОТ за голоси на псевдовиборах президента РФ, - Спротив
15:20
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:14
Інтерв’ю
Як російський автогаз потрапляє на український ринок. Пояснює Артем Куюн
15:03
на фото: руйнування
Торік для відбудови було використано 30 млрд грн конфіскованих в Україні російських активів, - Шмигаль
15:02
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
Ф'юрі відновив тренування та зізнався, що зробить у разі поразки від Усика
14:58
Володимир Зеленський
Рятувальна операція в Одесі та постачання зброї й боєприпасів у березні: Зеленський провів селектор
14:44
Олаф Шольц
"Не може бути мови": Шольц назвав ще одну причину не передавати Україні ракети Taurus
14:38
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль назвав умову продовження транзиту газу РФ
14:36
Олександрія - Шахтар
УПЛ: "Олександрії" зарахували технічну поразку в матчі з "Шахтарем"
14:14
На фото: Вігго Мортенсен
Зірка "Володаря Перснів" Вігго Мортенсен зʼявився у футболці з тризубом на кінофестивалі в Глазго
14:05
Ольга Стефанішина
Стефанішина розповіла, коли буде представлена переговорна рамка про вступ України в ЄС
14:03
OPINION
Юрій Бутусов
Влада провалила будівництво оборонних споруд
14:00
Гора Етна, найактивніший вулкан Європи, Італія, 13 серпня 2023 р.
На Галапагоських островах розпочалося виверження вулкана
13:55
електроенергія
Розвідка Британії проаналізувала, як лютневі атаки РФ вплинули на роботу енергосистеми України
13:55
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль анонсував зменшення кількості міністерств на третину
13:37
Сергій Жадан
Жадан про Нацвідбір: "Краще витратити кошти на Євробачення, ніж ці кошти хтось украде"
13:34
хакер
Хакери з КНДР зламали дві південнокорейські компанії, аби викрасти технології з виробництва мікросхем
13:29
Холодна квартира
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні чекати на похолодання
13:26
Окупанти, кримінал, росіяни
РФ через дефіцит кадрів влаштовує в адміністрації на ТОТ ветеранів війни проти України, - Спротив
13:13
Coca-Cola, Кока Кола
Мінфін пропонує запровадити акциз на газовану воду
13:01
СБУ оголосила підозру генералам РФ, які командували бомбардуванням житлових масивів у Бородянці
13:00
Денис Малюська
Не порушує прямо Конституцію: Малюська про можливість блокування банківських рахунків ухилянтів
12:30
На фото: білоруска Ірина Максимович
Учасницю "Міс Європа - 2024" з Білорусі після скандалу з українкою звільнили з роботи 
12:29
Анатолій Трубін (ліворуч), Порту - Бенфіка
Трубін з "Бенфікою" провалили матч із "Порту", українець пропустив 5 м'ячів
12:27
ДБР виявило схрон із боєприпасами, який окупанти залишили на Сумщині
12:27
США, Південна Корея
США та Південна Корея розпочали масштабні військові навчання на тлі зростання ядерної загрози з боку КНДР
12:23
Ексклюзив
Павло Розенко
Уряд почав скорочувати соціальні видатки: ексміністр соцполітики Розенко про зменшення індексації пенсій
12:14
Дмитро Медведєв
Медведєв заявив, що території по обидва береги Дніпра – частина РФ, а Україна - це Росія
12:04
OPINION
Борис Бабін
Наша дипломатія: краще хоч якийсь посол, аніж ніякого
11:59
Експосол України в Казахстані Петро Врублевський
У Росії оголосили в розшук експосла України в Казахстані, який закликав вбивати якомога більше окупантів
11:42
Київ
Цьогорічна зима у Києві посіла третє місце в рейтингу найтепліших від 1881 року
11:39
Огляд
світ, міжнародний огляд
Гучні заяви Макрона демонструють брак серйозності, а Зеленський думає, як мобілізувати більше військ на тлі наступу росіян. Акценти світових ЗМІ 4 березня
11:33
електроенергія
Україна запланувала рекордний обсяг експорту електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 4 березня
11:33
На фото: Леонардо Ді Капріо та Кейт Вінслет у фінальній сцені "Титаніка"
Двері з фінальної сцени "Титаніка" виставили на аукціон за $40 тис.
11:26
ФСБ
"Пріоритет - підпілля": в окупований Джанкой прибули оперативні групи ФСБ, - партизани
11:07
Вартість Bitcoin сягнула дворічного максимуму та перевищила $64 тис.
11:04
Денис Малюська
"Нема куди людей дівати": Малюська назвав платні камери в СІЗО "шалено популярними"
10:58
Ексклюзив
Юлія Клименко
Це переписування суспільних відносин: нардепка Клименко щодо закону про мобілізацію
10:52
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 4 березня: скільки коштують долар та євро у банках
10:46
Намагався виявити радіолокаційні станції ЗСУ для ударів окупантів: мешканця Дніпра підозрюють у держзраді
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV