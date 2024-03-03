На Авдіївському напрямку ситуація стабілізується, але РФ подекуди має локальні успіхи, - ЗСУ
У районі населених пунктів по лінії фронту на Авдіївському напрямку ситуація стабілізується. Сили оборони стримують ворога, але РФ подекуди має локальні успіхи
Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.
"За тими даними, які підтверджені, в районі населених пунктів, які всіх цікавлять, оперативна обстановка стабілізується. Там наші сили стримують ворога в межах цих населених пунктів. Тривають бойові дії", - сказав він про села, біля яких проходять бойові зіткнення, зокрема про Бердичі, Орлівку й Тоненьке.
Він підкреслив, що немає підстав говорити про захоплення вказаних населених пунктів.
"Лінія бойового зіткнення має свою динаміку. Ворог подекуди має локальні успіхи щодо деяких позицій. Це, наприклад, коли вогневі позиції просто знищуються артилерією, тоді особовий склад перегруповується, відходить на інші, більш вигідні позиції", - наголосив Лиховій.
За його словами, на Авдіївському напрямку за добу наші захисники відбили 14 атак ворога.
- Російські окупаційні війська готові ризикувати втратами своїх літаків для збереження тактичної переваги на Авдіївському напрямку фронту.
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