Росіяни готові ризикувати втратами авіації заради просування на Авдіївському напрямку, - ISW
Російські окупаційні війська готові ризикувати втратами своїх літаків для збереження тактичної переваги на Авдіївському напрямку фронту
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що останні втрати російської авіації впродовж двох тижнів спонукали загарбників тимчасово зменшити авіаційну активність по всій території України. Проте збільшення кількості втрат авіації РФ протягом останніх тижнів ще не спонукало російські війська суттєво зменшити активність тактичної авіації.
ISW оцінює, що в останні дні захоплення Авдіївки російські війська тимчасово встановили обмежену і локальну перевагу в повітрі.
"Російські війська, ймовірно, намагаються відновити цю обмежену і локальну перевагу в повітрі, щоб підтримати тактичне просування російських військ на Авдіївському напрямку, і вирішили, що продовження наступальних операцій за підтримки авіації переважає ризик втрати більшої кількості літальних апаратів", - йдеться у звіті Інституту.
За оцінками аналітиків ISW, втрата 15 літаків і, можливо, кількох висококваліфікованих пілотів упродовж останніх двох тижнів, не є великою втратою для російських військових, з огляду на той факт, що Росія, ймовірно, має близько 300 одиниць винищувачів КБ "Сухой".
- Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, на сході України з вечора 2 березня не спостерігалося активності літаків російських терористів.
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