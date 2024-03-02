"Welcome to hell, окупанти": командувач ПС заявив про чисте небо над сходом України

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Після 19:00 Олещук поширив у своєму телеграм-каналі світлину з мапою України, зокрема з акцентом на території Харківської, Донецької та Луганської областей. У коментарі командувач ПС наголосив, що "небо - чисте".

Близько 22:40 Микола Олещук заявив, що хоч на півдні України "ширяють" ворожі БПЛА, проте на сході жодної активності російських літаків не фіксують.

"Welcome to hell, окупанти!", - написав Олещук.