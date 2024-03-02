"Welcome to hell, окупанти": командувач ПС заявив про чисте небо над сходом України
На сході України з вечора не спостерігають активності літаків російських терористів
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Після 19:00 Олещук поширив у своєму телеграм-каналі світлину з мапою України, зокрема з акцентом на території Харківської, Донецької та Луганської областей. У коментарі командувач ПС наголосив, що "небо - чисте".
Близько 22:40 Микола Олещук заявив, що хоч на півдні України "ширяють" ворожі БПЛА, проте на сході жодної активності російських літаків не фіксують.
"Welcome to hell, окупанти!", - написав Олещук.
- Останніми днями різко збільшилася кількість збитих ЗСУ російських літаків. Експерти пояснюють це як тим, що ворожі борти змушені ближче підлітати до лінії фронту, так і тим, що росіяни у небі ще більше "осліпли" після останнього знищення літака далекого радіолокаційного стеження А-50У у п'ятницю, 23 лютого.
- Повітряні сили України повідомили, що отримали додаткові інструменти для протидії російської агресії. Це змушує ворожі сили не почуватися в небі так вільно, як раніше.
- У суботу, 2 березня 2024 року, захисники України знищили черговий російський військовий літак. Цього разу мова про ще один Су-34.
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