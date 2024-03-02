Українці вполювали ще один російський Су-34
У суботу, 2 березня 2024 року, захисники України знищили черговий російський військовий літак. Цього разу мова про ще один Су-34
З такою заявою близько 19:00 офіційно виступив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.
"Повітряне командування "Схід" підтверджує збиття винищувача-бомбардувальника Су-34. На жаль, тільки один", - зазначив Олещук.
Перед цим, після 17:00, спираючись на попередню інформацію від підлеглих, він не виключав, що збитих російських бортів може бути двоє.
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"Щойно відбулось бойове застосування зенітних керованих ракет по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35. Очікуємо підтвердження бажаного результату!", - повідомляв спершу командувач ВПС ЗСУ.
За його словами, мова про літаки тактичної авіації, які на східному напрямку скидують керовані авіабомби (КАБи).
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