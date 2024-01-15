Історичне влучання: що таке літак А-50, який збили над Азовським морем, і чому його знищення настільки болюче для Росії

Еспресо розповідає, в чому унікальність цього літака, його технічні характеристики, ціну та особливості.

Коротко про те, що у тексті:

Літак А-50 та історія його створення

"Око Саурона": як працює А-50 і чому він такий важливий

Технічні характеристики А-50

Як ЗСУ збили А-50 і чим

Які наслідки матиме знищення літака А-50

Літак А-50 та історія його створення

А-50 – це радянський, а згодом російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління. Його створили на базі транспортного Ил-76 на заміну застарілому на той момент літака Ту-126. Разом із радіотехнічним комплексом "Джміль" (Шмель), встановленим на ньому, літак утворює авіаційний комплекс радіолокаційного дозору та наведення А-50.

А-50 створили, щоб виявляти та супроводжувати повітряні та надводні цілі, оповіщати про повітряну та надводну ситуацію. Важлива місія – управління літаками винищувальної та ударної авіації при їх наведенні на повітряні, наземні та морські цілі. Також служить повітряним командним пунктом.

Свій перший політ А-50 здійснив 19 грудня 1978 року. На озброєння СРСР був прийнятий у 1989 році. Серійне виробництво велося в Ташкенті на заводі ім. Чкалова. За радянських часів промисловість встигла виробила близько трьох десятків бортів. На сьогодні, пише портал "Мілітарний", залишилося ледь понад десять.

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"Око Саурона": як працює А-50 і чому він такий важливий

За даними Defense Express до 14 січня у Росії на озброєнні перебувало 9 літаків А-50 – три базові модифікації й шість модернізованих А-50У. Зважаючи на невелику кількість, втрата такої машини для рашистів є дуже серйозним ударом. Крім того, один такий літак коштує приблизно $330 млн.

Літаки далекого радіолокаційного стеження на Заході називають AWACS (від англ. Airborne Warning And Control System, Бортова система попередження та управління). Їхня перевага полягає в тому, пише АрміяInform, що піднявши радар у повітря, можна в кілька разів збільшити дальність виявлення цілей. AWACS не просто повітряна РЛС, а центр координації дій. Так у повітряних силах США та НАТО цю місію виконує літак Boeing E-3 Sentry.

За твердженням розробників, А-50 може виявляти бомбардувальники на відстані 650 кілометрів, винищувачі - на відстані 300 км, а крилаті ракети – 215 кілометрів. Такий літак повинен контролювати повітряний простір, в якому діє авіація, виявляти цілі, координувати та спрямовувати свої бойові літаки. Він може відстежувати не лише повітряні, а й наземні цілі, наприклад, радари.

До комплексу "Шмель", яким обладнаний А-50 входять трикоординатна РЛС із пасивним каналом пеленгації, апаратура знімання та відображення отриманої інформації, цифровий обчислювальний комплекс для розв’язання завдань управління та наведення винищувачів на повітряні цілі, система зв’язку, телекодова апаратура та інші технічні засоби. Загальна вага апаратури становить 20 тонн, а з комплексом працюють 10-11 операторів.

У жовтні 2023 року росіяни заявили, нібито навчили літак А-50 наводити зенітні ракети від С-400. Ця ракета має задекларовану дальність знищення цілей у 380 км. А-50 нібито має виявити ціль, а потім ракета запущена в районі цілі захоплює її самостійно. Водночас Росія визнала, що її Су-35С та МиГ-31БМ нічого "не бачать" у повітрі без допомоги А-50. Рашисти заявили, що їх винищувачі можуть проводити пуски далекобійних ракет "повітря-повітря" Р-37М на дистанцію до 300 кілометрів лише по цілевказівці з А-50.

Відтак директор Defense Express Сергій Згурець назвав знищення літака А-50У "суттєвим ударом по можливостях російських повітряних сил".

"Якщо провести паралель з "Володарем перснів", то це – Око Саурона (символ, який бачить все, – ред.). Ці літаки можуть забезпечувати контроль над повітряним простором у межах 450 км. Три таких літаки постійно чергували у повітрі, один десь з Білорусі, один з Курської області, а ще один з Криму", – прокоментував Згурець в етері Еспресо. За його словами, ці літаки бачили фактично весь наш повітряний простір та передавали дані на винищувачі, таким чином забезпечуючи постійний контроль та ефективність російської системи повітряного нападу.

"Якщо цей літак знищено, то це суттєвий удар по можливостях російських повітряних сил, тому що значно зменшує їхні можливості виявлення наших літаків, які працюють на низьких висотах. Противник їх майже не бачить, бо ворожа РЛС обмежена радіогоризонтом", – зазначив Сергій Згурець.

Технічні характеристики А-50

Довжина – 48,27 м,

Розмах крила – 50,5 м,

Висота – 14,8 м,

Площа крила – 300 м²,

Злітна вага – 190 000 кг,

Об’єм палива – 109 480 л,

Крейсерська швидкість – 800 км/год,

Практична дальність – 7500 км,

Тривалість польоту без дозаправляння – 9,3 год.

Як ЗСУ збили А-50 і чим

У лютому 2023 року один із літаків А-50 вже було пошкоджено – на військовому летовищі в білоруських Мачулищах. Тоді удар безпілотником по дорогоцінному літаку визнав місцевий диктатор Олександр Лукашенко.

Повне знищення одного з дев'яти А-50 стало історичною подією. До ЗСУ ще ніхто й ніколи не збивав літаки далекого радіолокаційного виявлення, наголосили в Defense Express. Зазвичай ці машини намагаються триматися подалі від лінії зіткнення і не заходити в зону дії ППО противника, а від нападу винищувачів їх захищає супровід. При цьому сам літак ДРЛВ і буде їх наводити на літаки противника.

Провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко вважає, що загарбники поплатилися за власну нахабність.

"Росіяни просто знахабніли й на дуже близькій дистанції проклали маршрути патрулювання. За що і поплатилися. Вони літали за 150 км від лінії фронту і були впевнені в собі – Су-30, якщо вірити російським паблікам, мав захищати А-50 у тому польоті. Він і зафіксував ураження як борта А-50, так і підбиття Іл-22. А-50 не має якогось серйозного озброєння для самозахисту і стандартно забезпечений тепловими та радіоелектронними пастками пасивного захисту. Тобто якщо виявляється наведення на нього ракети, починається відстріл тих пасток з метою відвести ракету від літака", – пояснив авіаексперт.

Те, що А-50 наблизився до українських позицій, також може свідчити, що задекларована дистанція в 400 км – перебільшення російської пропаганди.

Щодо того чим збили літак, офіційної інформації немає. Російські воєнкори натякають на "дружній вогонь", однак така версії виглядає неймовірною. Натомість оглядачі Defense Express допустили, що це могла бути система Patriot, яка працює поблизу лінії фронту. Саме цей американський комплекс працював у липні 2023-го, коли окупанти за день втратили щонайменше один Су-34 та один Су-35, два рідкісні вертольоти РЕБ Ми-8 МТПР-1 (їх було менш як 20) і ще один Ми-8, який міг входити до складу пошуково-рятувальної групи. Наприкінці грудня ймовірно "Патріот" знищив кілька літаків - чотири Су-34 та один Су-30. Тому військові оглядачі не виключають, що мова йде про так званий блукаючий Patriot, який попри великий ризик, підтягують у прифронтову зону. У випадку з ураженням А-50 мова йде не про просто прифронтову зону, а про дуже близьке розміщення ЗРК до "нуля".

Фото: з загальнодоступних джерел

Які наслідки матиме знищення літака А-50

Усі експерти сходяться на тому, що втрата такого літака, яких у РФ були одиниці, стане вкрай важкою для рашистів. По-перше, російський оборонно-промисловий комплекс не здатен її компенсувати. На модернізацію одного літака йде близько року, а можливості виробляти нові машини у РФ немає взагалі, тому кожна втрата є незворотною.

Великою втратою для ворога може стати і людський ресурс. На борту перебували 16 людей – 5 людей льотного екіпажу й 11 спеціального.

"Сам по собі льотний екіпаж – це невелика втрата для росіян, бо таких екіпажів багато. Будь-який екіпаж Іл-76 після підготовки тривалістю в декілька місяців здатний буде пілотувати А-50. А от спеціальний екіпаж – це 10–11 операторів, яких готують по кілька років. Це вже дійсно серйозна втрата для ворога" – наголосив експерт Валерій Романенко.

Крім того, враження А-50 розвіяло міф про літак, якому "нєт аналогов". Так нещодавно росіяни хвалилися, що саме "п'ятдесятки" дозволять без проблем знищувати F-16 після того, як їх передадуть Україні. А-50 нібито мав знаходити американські винищувачі, передати дані до ЗРК. Зенітно-ракетний комплекс нібито здійснить пуск ракети 40Н6 у район цілі, а там вже ракета має власною радіолокаційною головкою знайти F-16. Однак кількість А-50 вкрай обмежена і після пошкодження одного в Білорусі і знищення іншого над Азовським морем, плани росіян щодо протидії американським винищувачам виглядають не надто надійними.

Наразі ж, якщо процитувати командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука, "Азовське море нині чисте, як ніколи". Щобільше – Оперативне командування "Південь" заявило, що за допомогою знищеного російського літака А-50 РФ наводила потужні ракетні удари по Україні. Тому його ліквідація може відтермінувати майбутні ракетні атаки.