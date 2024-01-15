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Це буде одна з найкрутіших речей: Згурець про очікування підтвердження щодо ураження літаків РФ над Азовським морем

15 січня, 2024 понедiлок
10:23
Війна з Росією літак ДРЛВ А-50 ВКС

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що, якщо підтвердиться інформація про знищення 14 січня над Азовським морем літака А-50У та пошкодження ІЛ-22М, то це буде суттєвим ударом по можливостях російських повітряних сил

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо ураження літаків А-50 ДЛРВ та ІЛ-22, поки що ця інформація очікує підтвердження, але, як на мене, то я з нетерпінням чекаю, що це є реальністю. За попереднім повідомленням йдеться про знищення російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50У. Якщо провести паралель з "Володарем перснів", то це Око Саурона (символ, який бачить все, аби показати невпинну пильність – ред.). Ці літаки можуть забезпечувати контроль над повітряним простором в межах 450 км. Три таких літаки постійно чергували у повітрі, один десь з Білорусі, один з Курської області, а ще один з Криму", - прокоментував директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

За його словами, ці літаки бачили фактично весь наш повітряний простір та передавали дані на винищувачі, таким чином забезпечуючи постійний контроль та ефективність російської системи повітряного нападу.

"Якщо цей літак знищено, то це суттєвий удар по можливостях російських повітряних сил, тому що значно зменшує їхні можливості виявлення наших літаків, які працюють на низьких висотах. Противник їх майже не бачить, бо ворожа РЛС обмежена радіогоризонтом. Однак близько 10 таких літаків перебуває в арсеналі російської армії. Щодо до другого літака ІЛ-22М, то це такий повітряний командний пункт, який працює разом з А-50 та винищувачами. Є перехоплення, що ІЛ-22М зазнав пошкоджень над Азовським морем. Очікуємо підтвердження цієї інформації від наших Повітряних сил. Якщо це буде підтверджено, то, на мою думку, це буде одна з найкрутіших речей, які траплялися з ворогом у повітряному просторі завдяки роботі нашої ППО", - резюмував Сергій Згурець.

  • 15 січня заступник комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін та джерела у Силах оборони заявили про ураження двох російських літаків над Азовським морем
Україна
Росія
Білорусь
Крим
Сергій Згурець
ППО
російська армія
Азовське море
втрати окупантів
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