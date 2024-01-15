Знищення російського літака А-50 може відтермінувати майбутні ракетні удари, - Гуменюк

Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк на брифінгу.

"Фіксуємо збиття двох одиниць. Це позбавлення ворога двох одиниць авіації. При чому, не простих одиниць авіації, а тих, на яких розгорталися відповідні командні пункти. Один з яких — А-50 — слугував фактично очима ворога. Тому що завдяки саме цій машині та апаратурі, яка передбачала його діяльність, ворог спостерігав за нашою територією, здійснював наведення потужних ракетних ударів", — заявила вона.

За словами Гуменюк, саме за допомогою А-50 окупанти викривали та планували майбутні цілі.

"Тому будемо розраховувати на те, що такий удар буде досить чуттєвим і щонайменше відтермінує майбутні ракетні ураження", — додала речниця.