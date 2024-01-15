Знищення російського літака А-50 може відтермінувати майбутні ракетні удари, - Гуменюк
Оперативне командування "Південь" заявило, що за допомогою знищеного російського літака А-50 РФ наводила потужні ракетні удари по Україні, тому його ліквідація може відтермінувати майбутні ракетні атаки
Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк на брифінгу.
"Фіксуємо збиття двох одиниць. Це позбавлення ворога двох одиниць авіації. При чому, не простих одиниць авіації, а тих, на яких розгорталися відповідні командні пункти. Один з яких — А-50 — слугував фактично очима ворога. Тому що завдяки саме цій машині та апаратурі, яка передбачала його діяльність, ворог спостерігав за нашою територією, здійснював наведення потужних ракетних ударів", — заявила вона.
За словами Гуменюк, саме за допомогою А-50 окупанти викривали та планували майбутні цілі.
"Тому будемо розраховувати на те, що такий удар буде досить чуттєвим і щонайменше відтермінує майбутні ракетні ураження", — додала речниця.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і Повітряні сили у понеділок, 15 січня, підтвердили знищення російських літаків А-50 та Іл-22.
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