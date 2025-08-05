За добу Росія втратила два танки, 28 артсисистем та 1120 військових
Протягом минулої доби на війні проти України російська армія втратила 1120 військовослужбовців та десятки одиниць техніки та озброєння
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 5.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1058260 (+1120) осіб / persons
- танків – 11071 (+2) од
- бойових броньованих машин – 23091 (+12) од
- артилерійських систем – 31081 (+28) од
- РСЗВ – 1452 (+0) од
- засоби ППО – 1203 (+0) од
- літаків – 421 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 49620 (+169)
- крилаті ракети – 3555 (+2)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 57337 (+93)
- спеціальна техніка – 3935 (+0)
Дані уточнюються.
- Президент України Володимир Зеленський 4 липня відвідав один із медичних закладів Харкова, де українські воїни проходять лікування та реабілітацію після поранень. А також він поспілкувався з воїнами 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.
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