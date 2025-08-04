Зеленський: На Вовчанському напрямку помічені найманці з Китаю, Пакистану та країн Африки

Про це він повідомив у телеграм.

"Поспілкувався з захисниками, які обороняли Україну на різних напрямках: Покровському, Вовчанському, Куп’янському. Відзначив їх державними нагородами. Дякую за службу й захист нашої країни. Пишаємося, що в нас такі сильні воїни", - розповів президент.

Зеленський відзначив бойових медиків за професіоналізм, за підтримку, за щоденну допомогу військовим на шляху до відновлення: "Дякую за важливу роботу тут, на Харківщині. Дякую за службу Україні".

Зеленський також поспілкувався з бійцями, які обороняють нашу країну на Вовчанському напрямку, – воїнами 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

"Говорили з командирами про ситуацію на передовій, оборону Вовчанська, динаміку боїв. Окремо підняли питання забезпечення дронами та їх застосування, рекрутингу та прямого фінансування бригад. Фіксують воїни на цьому напрямку участь у війні найманців із Китаю, Таджикистану, Узбекистану, Пакистану та країн Африки. Будемо реагувати", - звітував глава держави.

Він відзначив захисників державними нагородами.