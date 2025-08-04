Зеленський: На Вовчанському напрямку помічені найманці з Китаю, Пакистану та країн Африки
Президент України Володимир Зеленський 4 липня відвідав один із медичних закладів Харкова, де українські воїни проходять лікування та реабілітацію після поранень. А також він поспілкувався з воїнами 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка
Про це він повідомив у телеграм.
"Поспілкувався з захисниками, які обороняли Україну на різних напрямках: Покровському, Вовчанському, Куп’янському. Відзначив їх державними нагородами. Дякую за службу й захист нашої країни. Пишаємося, що в нас такі сильні воїни", - розповів президент.
Зеленський відзначив бойових медиків за професіоналізм, за підтримку, за щоденну допомогу військовим на шляху до відновлення: "Дякую за важливу роботу тут, на Харківщині. Дякую за службу Україні".
Зеленський також поспілкувався з бійцями, які обороняють нашу країну на Вовчанському напрямку, – воїнами 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.
"Говорили з командирами про ситуацію на передовій, оборону Вовчанська, динаміку боїв. Окремо підняли питання забезпечення дронами та їх застосування, рекрутингу та прямого фінансування бригад. Фіксують воїни на цьому напрямку участь у війні найманців із Китаю, Таджикистану, Узбекистану, Пакистану та країн Африки. Будемо реагувати", - звітував глава держави.
Він відзначив захисників державними нагородами.
- Бойовий медик 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Нацгвардії України Володимир Риженко (Друг Спрайт) отримав премію як найкращий європейський медик року.
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