Медика "Азову" визнали найкращим військовим медиком Європи за порятунок життя побратима в екстремальних умовах

Про це повідомив 1-й корпус НГУ "Азов".

Команда з трьох медиків 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України взяла участь у Combat Medical Care Conference 2025 – найбільшій європейській конференції з військової медицини, що відбулася в Німеччині. Захід, співорганізатором якого виступив бундесвер, зібрав понад 1400 провідних експертів із 44 країн світу.

Особливе визнання на конференції отримав бойовий медик 12-ї бригади "Азову" Володимир Риженко (Спрайт). Йому вручили премію як найкращому європейському медику року в категорії "Військова медицина". Володимир Риженко отримав нагороду за винятковий випадок порятунку побратима взимку 2025 року. Тоді йому вдалося врятувати життя бійця в екстремальних умовах завдяки переливанню донорської крові, скинутої з дрона.

Разом із відзнакою Спрайт отримав меч – символ сили, гідності й відваги. Під час виступу він подякував побратимам, які допомогли реалізувати цю рятівну операцію.

фото: azov.org.ua

Представники "Азову" на конференції поділилися з міжнародною спільнотою унікальним досвідом надання допомоги в бойових умовах. Старший лейтенант Сергій Ротчук (Джедай) презентував інноваційні підходи до медичної логістики на полі бою. А Ольга Тагірова (Крава) розповіла про виклики надання допомоги поза межами "золотої години" й постійну роботу з підготовки особового складу.