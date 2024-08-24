За добу війни проти України РФ втратила 1160 військових і 9 танків
Протягом минулої доби російська армія у війні проти України втратила 1160 солдатів. Сили оборони знищили 9 танків окупантів
Про це 24 серпня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 24.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 606490 (+1160) осіб;
- танків ‒ 8542 (+9) одиниць;
- бойових броньованих машин ‒ 16620 (+21);
- артилерійських систем – 17349 (+42);
- РСЗВ – 1169 (+2);
- засоби ППО ‒ 935 (+3);
- літаків – 367;
- гелікоптерів – 328;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14064 (+39);
- крилаті ракети ‒ 2444 (+2);
- кораблі/катери ‒ 28;
- підводні човни - 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23383 (+54);
- спеціальна техніка ‒ 2911 (+1).
23 серпня повідомлялось, що Росія відвела деякі підрозділи своїх військ з Харківської області на Курський напрямок, але ворогу вистачає сил і засобів для проведення штурмів в українському регіоні.
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