За добу війни РФ втратила 2 броньовані машини, 35 артсистем та 910 військових
Впродовж минулої доби 14 вересня Росія на війні в Україні втратила 910 військовослужбовців. Сили оборони також знищили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1095520 (+910) осіб;
- танків – 11184 (+0) од;
- бойових броньованих машин – 23269 (+2) од;
- артилерійських систем – 32784 (+35) од;
- РСЗВ – 1488 (+1) од;
- засоби ППО – 1217 (+0) од;
- літаків – 422 (+0) од;
- гелікоптерів – 341 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 59409 (+323);
- крилаті ракети – 3718 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 61698 (+84);
- спеціальна техніка – 3965 (+1).
Дані уточнюються.
- Генерал-лейтенант Ігор Романенко, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України, розповів, що серійне виробництво вітчизняних ракетних комплексів "Сапсан" та "Фламінго" може розпочатися наприкінці 2025 року - на початку 2026 року.
- Біла Церква
