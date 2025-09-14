Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Коли в Україні розпочнуть серійне виробництво "Сапсанів" і "Фламінго": пояснення ексзаступника начальника Генштабу Романенка

Коли в Україні розпочнуть серійне виробництво "Сапсанів" і "Фламінго": пояснення ексзаступника начальника Генштабу Романенка

Марія Науменко
14 вересня, 2025 неділя
15:43
Війна з Росією ракетний комплекс "Сапсан"

Генерал-лейтенант Ігор Романенко, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України, розповів, що серійне виробництво вітчизняних ракетних комплексів "Сапсан" та "Фламінго" може розпочатися наприкінці 2025 року - на початку 2026 року

Зміст

Про це він заявив в етері телеканалу КИЇВ24.

Романенко підкреслив, що запуск такого виробництва є складним процесом, оскільки оперативно-тактичний ракетний комплекс потребує великої кількості компонентів та налагодження складних технологічних ланцюгів.

"Тому, за оцінками фахівців, якщо не на кінець цього року, то, скоріше, на початок наступного буде вже на потоці, скажімо, і "Сапсан", і "Фламінго", і ряд інших ракетних програм", - зазначив він.

Читайте також: Під ударом може опинитися 90% ВПК Росії: авіаексперт Романенко про українські ракети "Фламінго"

Генерал-лейтенант нагадав, що ракетна програма в Україні була розроблена у 2022 році. Він відзначив певні успіхи в деяких напрямках, зокрема, створення "Довгого Нептуна". Проте, що стосується балістичних ракет, основна увага зосереджена на "Сапсані", який, за його словами, за своїми характеристиками перевершував російські "Іскандери" ще на етапі розробки.

"Але ми бачимо, що "Іскандер" масштабно виробляється у росіян, а ми ще займаємося тим, щоб його поставити на виробництво, на поток", - підсумував він.

  • 11 вересня військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков заявив, що Україна отримає доступ до нових крилатих ракет у межах проєкту ERAM, що передбачає створення недорогих авіаційних боєприпасів із дальністю понад 400 км.
