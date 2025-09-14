Коли в Україні розпочнуть серійне виробництво "Сапсанів" і "Фламінго": пояснення ексзаступника начальника Генштабу Романенка
Генерал-лейтенант Ігор Романенко, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України, розповів, що серійне виробництво вітчизняних ракетних комплексів "Сапсан" та "Фламінго" може розпочатися наприкінці 2025 року - на початку 2026 року
Про це він заявив в етері телеканалу КИЇВ24.
Романенко підкреслив, що запуск такого виробництва є складним процесом, оскільки оперативно-тактичний ракетний комплекс потребує великої кількості компонентів та налагодження складних технологічних ланцюгів.
"Тому, за оцінками фахівців, якщо не на кінець цього року, то, скоріше, на початок наступного буде вже на потоці, скажімо, і "Сапсан", і "Фламінго", і ряд інших ракетних програм", - зазначив він.
Генерал-лейтенант нагадав, що ракетна програма в Україні була розроблена у 2022 році. Він відзначив певні успіхи в деяких напрямках, зокрема, створення "Довгого Нептуна". Проте, що стосується балістичних ракет, основна увага зосереджена на "Сапсані", який, за його словами, за своїми характеристиками перевершував російські "Іскандери" ще на етапі розробки.
"Але ми бачимо, що "Іскандер" масштабно виробляється у росіян, а ми ще займаємося тим, щоб його поставити на виробництво, на поток", - підсумував він.
- 11 вересня військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков заявив, що Україна отримає доступ до нових крилатих ракет у межах проєкту ERAM, що передбачає створення недорогих авіаційних боєприпасів із дальністю понад 400 км.
