Проєкт ERAM: Україна матиме доступ до нових крилатих ракет, - Defense Express

Про це в ефірі Еспресо сказав військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков.

"Проєкт ERAM, започаткований у липні 2024 року з метою розробки авіаційного боєприпасу малої вартості для масового виробництва, передбачає щорічний випуск щонайменше тисячі одиниць.

Боєприпас має габарити 500-фунтової авіабомби, тобто 227 кілограмів. Дальність польоту такої крилатої ракети має становити понад 400 кілометрів. Водночас бойова частина не дорівнює всій масі у 227 кілограмів, адже значну вагу займають двигун, паливо, системи управління та інші компоненти", - пояснив Катков.

За словами експерта, зазвичай для крилатих ракет застосовується формула: третина від злітної ваги - це бойова частина. Тобто у випадку з 227 кілограмами бойова частина може становити близько 70 кілограмів. Це не буде надпотужний боєприпас.

"Конкурс ERAM виграли дві компанії - Zone 5 Technologies і CoAspire. Вони розробили відповідно до заданих тактико-технічних вимог різні боєприпаси: Rusty Dagger у Zone 5 Technologies і RAACM у CoAspire.

Мають однакові характеристики, оскільки створювалися під одне й те саме тактико-технічне завдання: загальна вага - 500 фунтів, дальність - понад 400 кілометрів, здатність працювати без GPS в умовах РЕБ", - зазначив Катков.

Військовий експерт також додав, що Україна вже отримала дозвіл на закупівлю ракет у межах проєкту ERAM. Закупівлю для України здійснюватимуть європейські країни-партнери.

"Дозвіл уже отримано, але угода або ще не укладена, або публічно не оголошена. Оскільки перемогли дві компанії, залишається відкритим питання: вони разом виготовлятимуть тисячу одиниць на рік, чи по 500 кожна? Є інформація, що перші вироби з'являться вже в жовтні, але масове виробництво стартує лише у 2026 році. У жовтні буде передано лише незначну кількість, наразі триває малосерійне виробництво", - резюмував Катков.