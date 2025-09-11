Проєкт ERAM: Україна матиме доступ до нових крилатих ракет, - Defense Express
Україна отримає доступ до нових крилатих ракет у межах проєкту ERAM, що передбачає створення недорогих авіаційних боєприпасів із дальністю понад 400 км
Про це в ефірі Еспресо сказав військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков.
"Проєкт ERAM, започаткований у липні 2024 року з метою розробки авіаційного боєприпасу малої вартості для масового виробництва, передбачає щорічний випуск щонайменше тисячі одиниць.
Боєприпас має габарити 500-фунтової авіабомби, тобто 227 кілограмів. Дальність польоту такої крилатої ракети має становити понад 400 кілометрів. Водночас бойова частина не дорівнює всій масі у 227 кілограмів, адже значну вагу займають двигун, паливо, системи управління та інші компоненти", - пояснив Катков.
За словами експерта, зазвичай для крилатих ракет застосовується формула: третина від злітної ваги - це бойова частина. Тобто у випадку з 227 кілограмами бойова частина може становити близько 70 кілограмів. Це не буде надпотужний боєприпас.
"Конкурс ERAM виграли дві компанії - Zone 5 Technologies і CoAspire. Вони розробили відповідно до заданих тактико-технічних вимог різні боєприпаси: Rusty Dagger у Zone 5 Technologies і RAACM у CoAspire.
Мають однакові характеристики, оскільки створювалися під одне й те саме тактико-технічне завдання: загальна вага - 500 фунтів, дальність - понад 400 кілометрів, здатність працювати без GPS в умовах РЕБ", - зазначив Катков.
Військовий експерт також додав, що Україна вже отримала дозвіл на закупівлю ракет у межах проєкту ERAM. Закупівлю для України здійснюватимуть європейські країни-партнери.
"Дозвіл уже отримано, але угода або ще не укладена, або публічно не оголошена. Оскільки перемогли дві компанії, залишається відкритим питання: вони разом виготовлятимуть тисячу одиниць на рік, чи по 500 кожна? Є інформація, що перші вироби з'являться вже в жовтні, але масове виробництво стартує лише у 2026 році. У жовтні буде передано лише незначну кількість, наразі триває малосерійне виробництво", - резюмував Катков.
- У вівторок, 9 вересня, на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" міністри оборони Великої Британії Джон Гілі й Німеччини Борис Пісторіус оголосили про нові ініціативи з військової допомоги.
