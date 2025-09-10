Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Програма "глибоких ударів" і посилення закупівель дронів: Британія і Німеччина оголосили нові ініціативи допомоги Україні на засіданні "Рамштайн"

Марія Музиченко
10 вересня, 2025 середа
01:08
оборона та безпека Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус

У вівторок, 9 вересня, на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" міністри оборони Великої Британії Джон Гілі й Німеччини Борис Пісторіус оголосили про нові ініціативи з військової допомоги

Зміст

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Борис Пісторіус повідомив, що Німеччина запускає програму "глибоких ударів" і посилює підтримку закупівель дронів великої дальності для України.

"У межах цієї ініціативи ми укладаємо низку контрактів з українськими підприємствами на загальну суму 300 мільйонів євро. Ці контракти передбачають постачання кількох тисяч дронів великої дальності різних типів українського виробництва. Вони гнучкі й містять опції для збільшення обсягів", - сказав він.

За словами міністра, Німеччина доставляє дві повні системи ППО Patriot в Україну, і перші установки вже передані. Він також подякував Норвегії за фінансову підтримку у цьому.

Водночас Джон Гілі заявив, що протягом року його країна профінансує виробництво та постачання Україні тисяч дронів-камікадзе великої дальності, виготовлених у Великій Британії.

Читайте також: Україна і Велика Британія обговорили спільне виробництво дронів

Він зазначив, що понад мільярд фунтів заморожених російських активів вже витратили на закупівлю необхідної техніки для України.

Окрім цього міністр повідомив, що за період 50-денної кампанії, оголошеної на липневому засіданні "Рамштайн", Велика Британія поставила Україні майже п’ять мільйонів набоїв, 60 тисяч артилерійських снарядів, ракети та боєприпаси, 2 500 безпілотників і 200 систем радіоелектронної боротьби й оборони.

  • 21 липня відбулося засідання "Рамштайн", в якому взяли участь представники 52 країн на рівні міністрів оборони та їх заступників. Новий міністр оборони України Денис Шмигаль озвучив головні потреби Києва та ключові рішення партнерів.
  • 9 вересня міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що його делегація Міноборони прибула до Лондона для участі у засіданні Контактної групи з питань оборони України в рамках формату "Рамштайн".
Володимир Путін
Автор Ксенія Золотова
9 вересня, 2025 вiвторок
The Times: Після зустрічі з Сі Цзіньпіном Путін, імовірно, розпочав новий етап війни проти України
бронепікап UAT-TISA
Автор Роман Яворський
9 вересня, 2025 вiвторок
Захищає від куль, вибухів і може проїхати 1000 км на одній заправці: що таке бронепікап UAT-TISA, створений на основі бойового досвіду
Ту-95МС
Автор Юрій Мартинович
7 вересня, 2025 неділя
Стратегічна авіація РФ повторила долю Чорноморського флоту: що відомо про авіабазу "Українка", яка біля Китаю
