Програма "глибоких ударів" і посилення закупівель дронів: Британія і Німеччина оголосили нові ініціативи допомоги Україні на засіданні "Рамштайн"

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Борис Пісторіус повідомив, що Німеччина запускає програму "глибоких ударів" і посилює підтримку закупівель дронів великої дальності для України.

"У межах цієї ініціативи ми укладаємо низку контрактів з українськими підприємствами на загальну суму 300 мільйонів євро. Ці контракти передбачають постачання кількох тисяч дронів великої дальності різних типів українського виробництва. Вони гнучкі й містять опції для збільшення обсягів", - сказав він.

За словами міністра, Німеччина доставляє дві повні системи ППО Patriot в Україну, і перші установки вже передані. Він також подякував Норвегії за фінансову підтримку у цьому.

Водночас Джон Гілі заявив, що протягом року його країна профінансує виробництво та постачання Україні тисяч дронів-камікадзе великої дальності, виготовлених у Великій Британії.

Він зазначив, що понад мільярд фунтів заморожених російських активів вже витратили на закупівлю необхідної техніки для України.

Окрім цього міністр повідомив, що за період 50-денної кампанії, оголошеної на липневому засіданні "Рамштайн", Велика Британія поставила Україні майже п’ять мільйонів набоїв, 60 тисяч артилерійських снарядів, ракети та боєприпаси, 2 500 безпілотників і 200 систем радіоелектронної боротьби й оборони.