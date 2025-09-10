Програма "глибоких ударів" і посилення закупівель дронів: Британія і Німеччина оголосили нові ініціативи допомоги Україні на засіданні "Рамштайн"
У вівторок, 9 вересня, на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" міністри оборони Великої Британії Джон Гілі й Німеччини Борис Пісторіус оголосили про нові ініціативи з військової допомоги
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Борис Пісторіус повідомив, що Німеччина запускає програму "глибоких ударів" і посилює підтримку закупівель дронів великої дальності для України.
"У межах цієї ініціативи ми укладаємо низку контрактів з українськими підприємствами на загальну суму 300 мільйонів євро. Ці контракти передбачають постачання кількох тисяч дронів великої дальності різних типів українського виробництва. Вони гнучкі й містять опції для збільшення обсягів", - сказав він.
За словами міністра, Німеччина доставляє дві повні системи ППО Patriot в Україну, і перші установки вже передані. Він також подякував Норвегії за фінансову підтримку у цьому.
Водночас Джон Гілі заявив, що протягом року його країна профінансує виробництво та постачання Україні тисяч дронів-камікадзе великої дальності, виготовлених у Великій Британії.
Він зазначив, що понад мільярд фунтів заморожених російських активів вже витратили на закупівлю необхідної техніки для України.
Окрім цього міністр повідомив, що за період 50-денної кампанії, оголошеної на липневому засіданні "Рамштайн", Велика Британія поставила Україні майже п’ять мільйонів набоїв, 60 тисяч артилерійських снарядів, ракети та боєприпаси, 2 500 безпілотників і 200 систем радіоелектронної боротьби й оборони.
- 21 липня відбулося засідання "Рамштайн", в якому взяли участь представники 52 країн на рівні міністрів оборони та їх заступників. Новий міністр оборони України Денис Шмигаль озвучив головні потреби Києва та ключові рішення партнерів.
- 9 вересня міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що його делегація Міноборони прибула до Лондона для участі у засіданні Контактної групи з питань оборони України в рамках формату "Рамштайн".
- Біла Церква
