Україна і Велика Британія обговорили спільне виробництво дронів
26 серпня міністр оборони Денис Шмигаль провів зустріч із начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом, сером Ентоні Радакіном та головним маршалом авіації сером Річардом Найтаном щодо виробництва дронів
Про це він повідомив у telegram.
"Сфокусувалися на нагальних потребах Сил оборони України. Важливо нарощувати виробництво дронів основних типів спільно з партнерами. Обговорили промислову кооперацію у межах ініціативи Build with Ukraine", – розповів Шмигаль.
Також Київ і Лондон порушили питання міжнародних зусиль зі створення дієвих безпекових гарантій та підготовку наступного засідання "Рамштайн", що відбудеться в Лондоні у вересні.
- У липні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має одні з найсучасніших у світі технологій дронів як для наступу, так і для оборони, але потребує інвестицій.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.12 Купівля 41.12Продаж 41.64
- EUR Купівля 47.92Продаж 48.6
- Актуальне
- Важливе