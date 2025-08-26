Україна і Велика Британія обговорили спільне виробництво дронів

Про це він повідомив у telegram.

"Сфокусувалися на нагальних потребах Сил оборони України. Важливо нарощувати виробництво дронів основних типів спільно з партнерами. Обговорили промислову кооперацію у межах ініціативи Build with Ukraine", – розповів Шмигаль.

Також Київ і Лондон порушили питання міжнародних зусиль зі створення дієвих безпекових гарантій та підготовку наступного засідання "Рамштайн", що відбудеться в Лондоні у вересні.