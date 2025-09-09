Команда Міноборони прибула в Лондон на засідання "Рамштайну": Шмигаль назвав ключові завдання
Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що очолювана ним делегація Міноборони прибула до Лондона для участі в засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн"
Про це він написав у телеграм.
За словами міністра, ключовим завданням України є забезпечення безперервної військової та фінансової допомоги, посилення систем протиповітряної оборони та розвиток спільних оборонно-промислових виробництв.
"Задля цього проведемо низку перемовин з урядовцями країн-партнерів, а також із приватними виробниками. Очікуємо на посилення підтримки й започаткування нових проєктів задля зміцнення безпеки України та всієї Європи", – заявив Шмигаль.
- 21 липня відбулося 29-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", на якій присутні 52 держави на рівні глав міноборони чи їхніх заступників. Новий міністр оборони України Денис Шмигаль озвучив першочергові потреби Києва й розповів про ключові рішення партнерів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.9 Купівля 40.9Продаж 41.41
- EUR Купівля 48.02Продаж 48.72
- Актуальне
- Важливе