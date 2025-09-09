Команда Міноборони прибула в Лондон на засідання "Рамштайну": Шмигаль назвав ключові завдання

Про це він написав у телеграм.

За словами міністра, ключовим завданням України є забезпечення безперервної військової та фінансової допомоги, посилення систем протиповітряної оборони та розвиток спільних оборонно-промислових виробництв.

"Задля цього проведемо низку перемовин з урядовцями країн-партнерів, а також із приватними виробниками. Очікуємо на посилення підтримки й започаткування нових проєктів задля зміцнення безпеки України та всієї Європи", – заявив Шмигаль.