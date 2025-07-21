Розпочалася зустріч "Рамштайн" в онлайн-форматі за участі 52 країн
У понеділок, 21 липня, стартувало засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн", на якій присутні 52 держави на рівні глав міноборони чи їхніх заступників
Про це пише "Радіо Свобода".
На Рамштайні головують Німеччина та Велика Британія. Київ представляють міністр оборони Денис Шмигаль і секретар РНБО Рустем Умєров.
Натомість від імені США в засіданні бере участь американський посол при НАТО Метью Вітакер. Як пише видання, глави Пентагону Піта Геґсета, участь якого анонсували раніше, немає.
- Раніше повідомлялось, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн" відбудеться в понеділок, 21 липня, у форматі онлайн. До нього долучаться генсек НАТО та глава Пентагону
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