Розпочалася зустріч "Рамштайн" в онлайн-форматі за участі 52 країн

Про це пише "Радіо Свобода".

На Рамштайні головують Німеччина та Велика Британія. Київ представляють міністр оборони Денис Шмигаль і секретар РНБО Рустем Умєров.

Натомість від імені США в засіданні бере участь американський посол при НАТО Метью Вітакер. Як пише видання, глави Пентагону Піта Геґсета, участь якого анонсували раніше, немає.

Раніше повідомлялось, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн" відбудеться в понеділок, 21 липня, у форматі онлайн. До нього долучаться генсек НАТО та глава Пентагону





