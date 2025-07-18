Наступне засідання "Рамштайну" відбудеться 21 липня онлайн за участі США й НАТО

Про це повідомила делегація Великої Британії в НАТО.

На зустрічі головуватимуть Німеччина та Лондон.

"У понеділок Велика Британія та Німеччина проведуть чергову зустріч Контактної групи з питань оборони України (UDCG), до якої приєднаються генсек НАТО, верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі та міністр оборони США, а також десятки країн Альянсу та партнерів", – йдеться в повідомленні.

4 червня у Брюсселі відбулося 28-ме засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". За його підсумками партнери оголосили про нові пакети допомоги та важливі кроки підтримки.





