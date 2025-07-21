Україна отримає від Британії та Німеччини 220 тис. снарядів для Gepard

Про це заявили міністри оборони Британії та Німеччини Джон Гілі та Борис Пісторіус на початку 29-го засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн", передає "Європейська правда".

Німеччина профінансує закупівлю снарядів, перші з яких передадуть уже найближчими днями.

Партнери прагнуть посилити протиповітряну оборону України, аби ЗСУ могли знищувати ворожу авіацію, дрони й ракети ще до старту атак.

"Саме тому ми фінансуємо комплексне постачання БПЛА великої дальності українського виробництва. Ці системи вже доводять свою ефективність на полі бою. Вони знищують російські літаки, дрони та ракети на землі ще до того, як вони можуть становити загрозу для України, її міст чи інфраструктури", – розповів очільник міноборони Німеччини Борис Пісторіус.

"Перші системи, профінансовані Німеччиною, будуть передані Збройним Силам України впродовж наступних кількох днів і будуть готові до негайного використання", – додав він.

Британія своєю чергою вже виділила 700 млн фунтів на артилерію та ракети, з яких 150 млн — лише за останні два місяці. Також із березня 2025 року Лондон поставив Україні майже 50 тис. дронів та анонсував додаткову допомогу на ще 40 млн фунтів у межах пакета НАТО.