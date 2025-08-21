Під ударом може опинитися 90% ВПК Росії: авіаексперт Романенко про українські ракети "Фламінго"
Треба уражати "нервові центри" у РФ – бити по заводах, які виробляють зразки озброєння, а також по арсеналах і НПЗ
Про це в етері Еспресо розповів експерт з авіації Валерій Романенко, провідний науковий співробітник Державного музею авіації.
"Ракетний комплекс "Іскандер" розгортається протягом 20 хвилин і згортається за 5 хвилин після пуску, тому бити по них неефективно, адже крилаті ракети не встигнуть долетіти до цих місць. Якщо "Фламінго" має дальність 3000 км, то треба бити по заводах-виробниках зразків озброєння у РФ, а також по НПЗ, бо це "нервові центри" для росіян. Як правило, у них один завод випускає один зразок озброєння, тобто отримує компоненти від інших виробників, проводить кінцеву збірку виробу та передає його збройним силам РФ", - прокоментував авіаексперт.
На його думку, треба завдавати удари по російських заводах та арсеналах. А з дальністю української ракети у 3000 км під ударом опиниться 90% російських підприємств ВПК.
"А це означає, що удари, наприклад, по підприємству в місті Єлабуга, де виробляють "шахеди", а також по заводу "Купол" в Іжевську, де виготовляється аналог "Шахеда" - "Гарпія", то тоді у нас проблема з ударними безпілотниками ворога буде вирішена. Або настільки це виробництво у РФ буде послаблено, що практично всі "шахеди"на шляху до своїх цілей будуть збиватися. Тобто те, що залишатиметься на складах у РФ, буде уражатися, не буде масованих нальотів і можна буде більше засобів використати на те, що залишилися", - пояснив Романенко.
- 17 серпня український професійний фотожурналіст, кавалер ордена "За заслуги" II та III ступенів Єфрем Лукацький, що співпрацює з американським інформагентством Associated Press, оприлюднив світлину ракети "Фламінго" українського виробництва.
