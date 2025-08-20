За добу війни РФ втратила 50 артсистем і 920 військових
Протягом минулої доби на російсько-українському фронті окупаційна армія втратила ще 920 своїх військових
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
- особового складу – близько 1 072 700 (+920) осіб,
- танків – 11119 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 23152 (+4) од;
- артилерійських систем – 31748 (+50) од;
- РСЗВ – 1470 (+0) од;
- засоби ППО – 1208 (+0) од;
- літаків – 422 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 52154 (+260);
- крилаті ракети – 3565 (+7);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 59202 (+142);
- спеціальна техніка – 3943 (+0).
Дані уточнюються.
- У ніч на 19 серпня дрони СБУ уразили два склади боєприпасів росіян у населеному пункті Білокуракине на тимчасово окупованій частині Луганщини.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.12 Купівля 41.12Продаж 41.62
- EUR Купівля 47.97Продаж 48.61
- Актуальне
- Важливе