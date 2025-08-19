СБУ знищила дронами два склади боєприпасів окупантів на Луганщині

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Це містечко розташоване на важливій залізничній гілці, якою з Росії постачають боєприпаси на лінію фронту, зокрема на Покровський напрямок", - уточнили у пресслужбі.

За попередніми даними, безпілотники щонайменше сім разів влучили по території складів, унаслідок чого спалахнула пожежа, яку зафіксував також і міжнародний сервіс FIRMS, що відстежує загоряння у реальному часі по всьому світу.

У СБУ підкреслили, що цей удар має знизити наступальні можливості ворога.



"СБУ продовжує системні удари в тил ворога, щоб знизити наступальні можливості армії РФ на фронті. Знищення ворожих боєприпасів напряму допомагає нашим воїнам, які мужньо стримують штурми росіян. Демілітаризація військових складів та техніки окупантів триватиме й надалі", - наголосили у спецслужбі.