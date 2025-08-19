СБУ знищила дронами два склади боєприпасів окупантів на Луганщині
У ніч на 19 серпня дрони СБУ уразили два склади боєприпасів росіян у населеному пункті Білокуракине на тимчасово окупованій частині Луганщини
Про це повідомила пресслужба СБУ.
"Це містечко розташоване на важливій залізничній гілці, якою з Росії постачають боєприпаси на лінію фронту, зокрема на Покровський напрямок", - уточнили у пресслужбі.
За попередніми даними, безпілотники щонайменше сім разів влучили по території складів, унаслідок чого спалахнула пожежа, яку зафіксував також і міжнародний сервіс FIRMS, що відстежує загоряння у реальному часі по всьому світу.
У СБУ підкреслили, що цей удар має знизити наступальні можливості ворога.
"СБУ продовжує системні удари в тил ворога, щоб знизити наступальні можливості армії РФ на фронті. Знищення ворожих боєприпасів напряму допомагає нашим воїнам, які мужньо стримують штурми росіян. Демілітаризація військових складів та техніки окупантів триватиме й надалі", - наголосили у спецслужбі.
- У ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.14 Купівля 41.14Продаж 41.6
- EUR Купівля 47.98Продаж 48.61
- Актуальне
- Важливе