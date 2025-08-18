Удари українських дронів повністю зупинили роботу нафтопроводу "Дружба": в Угорщині розкритикували атаку, Сибіга порадив скаржитися Москві

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа. Перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" повністю зупинено.

У відомстві зазначили, що нафтоперекачувальна станція "Нікольскоє" є частиною економічної інфраструктури РФ та задіяна у забезпеченні окупаційних військ російського агресора.

"Сили оборони України послідовно працюють над зниженням воєнно-економічного потенціалу РФ з метою повного припинення збройної агресії проти України", - додали у Генштабі.

Звинувачення Угорщини й відповідь України

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив: "Україна знову атакувала нафтопровід до Угорщини, перекривши постачання. Цей останній удар по нашій енергетичній безпеці є обурливим та неприйнятним! Заступник міністра енергетики Росії Павло Сорокін повідомив мене, що експерти працюють над відновленням трансформаторної станції, необхідної для роботи трубопроводу, але поки що вони не можуть сказати, коли відновляться поставки. Протягом 3,5 років Брюссель та Київ намагалися втягнути Угорщину у війну в Україні. Ці неодноразові українські атаки на наше енергопостачання служать тій самій меті. Дозвольте мені чітко заявити: це не наша війна. Ми не маємо до неї жодного стосунку, і поки ми при владі, Угорщина триматиметься осторонь. Насамкінець, нагадування українським керівникам: електроенергія з Угорщини відіграє життєво важливу роль у забезпеченні вашої країни електроенергією".

Натомість міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів на цю заяву: "Петре, саме Росія, а не Україна, розпочала цю війну і відмовляється її закінчувати. Угорщині роками кажуть, що Москва — ненадійний партнер. Попри це, Угорщина докладає всіх зусиль, щоб зберегти свою залежність від Росії. Навіть після початку повномасштабної війни. Тепер ви можете надсилати свої скарги — і погрози — своїм друзям у Москві".