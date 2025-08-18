У Росії заявили, що ФСБ нібито запобігла теракту на Кримському мосту
У РФ 18 серпня заявили, що нібито запобігли теракту на Кримському мосту: росіяни стверджують, що з України прибув автомобіль із бомбою
Про це пишуть пропагандистські ТАСС і RT.
Пропагандисти заявляють, що з України прибула автівка Chevrolet Volt із вибухівкою та перетнула кордон на пункті пропуску "Верхній Ларс" між РФ та Грузією.
Зазначено, що машина нібито мала на автовозі потрапити у Краснодарський край, а звідти її б передали водію, який поїхав би у Крим.
Росіяни кажуть, що ФСБ відкрила кримінальну справу, а учасників затримали.
- Раніше Василь Малюк розповів, що удар по двох опорах Кримського моста, якого Служба безпеки України завдала 3 червня, відбувся під водою з використанням більш ніж двох тонн вибухівки.
