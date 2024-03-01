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Війна з Росією: хроніка
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За добу ворог 25 разів намагався прорвати оборону на Новопавлівському напрямку

1 березня, 2024 п'ятниця
19:15
Війна з Росією Снайпер ЗСУ

Протягом доби 1 березня росіяни 25 разів намагались прорвати оборону на Новопавлівському напрямку. ЗСУ відбили 20 атак ворога на Авдіївському напрямку

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 1 березня.

Ворожі обстріли України

Ворог завдав 6 ракетних та 79 авіаційних ударів, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Дружба, Глухів, Волфине Сумської області; Охрімівка, Вільхуватка, Хатнє, Тополі Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Прогрес Чернігівської області; Шалигине, Сваркове, Стара Гута Сумської області; Козача Лопань, Гатище, Плетенівка, Охрімівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Кислівка та Садове Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Петропавлівка, Піщане Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 6 атак противника в районах населених пунктів Терни, Роздолівка Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 20 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Торське, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки противника в районах населених пунктів Богданівка та Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Часів Яр та Дружба Донецької області. Також, під артилерійським та мінометним вогнем, опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Часів Яр, Андріївка, Дружба Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новокалинове, Олександропіль, Архангельське, Новоолександрівка, Очеретине, Прогрес, Новобахмутівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Семенівка, Орлівка, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки та південніше Золотої Ниви Донецької області, де ворог 25 разів намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка, Вугледар, Благодатне Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Мала Токмачка, Новоданилівка, П’ятихатки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів серед них Качкарівка, Львове, Херсон, Станіслав Херсонської області.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження військової техніки, 2 артилерійських засобах, 3 пунктах управління, 3 складах боєприпасів противника.

  • Офіцер "Легіону Свободи" Сергій Воронов з Мар'їнського напрямку в етері телеканалу "Еспресо" зазначив, що ворог намагається намацати слабкі місця в обороні ЗСУ.

Теги:
Україна
Росія
Запоріжжя
ЗСУ
Херсонщина
Мар’їнка
Авдіївка
Військові новини
Шахтарськ
Куп'янськ
Лиман
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