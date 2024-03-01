"Під щільним вогнем": офіцер "Легіону Свободи" про ситуацію на Мар'їнському напрямку
Офіцер "Легіону Свободи" Сергій Воронов з Мар'їнського напрямку зазначив, що ворог намагається намацати слабкі місця в обороні ЗСУ
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"На карті фронту сьогодні складно побачити напрямок, який би не був гарячим. Зокрема й Мар'їнський напрямок так само перебуває під щільним вогнем і під постійними ударами ворога. Наразі наші хлопці мужньо протистоять цьому тиску. Усі ми слідкували за тим, як напередодні ворог зайшов у Красногорівку, але силами ЗСУ був вибитий. Це село нині контролюється Україною", - зауважив Воронов.
За словами офіцера "Легіону Свободи", на всіх ділянках східного фронту ворог намагається намацати слабкі місця, щоб зробити прорив в обороні ЗСУ.
"На всій ділянці фронту ворог намагається невеликими групами знайти прогалини в нашій обороні. Південніше Мар'їнки є Вугледарський напрямок, який є стратегічно важливим для ворога. Наразі там немає прориву з боку окупантів, Сили оборони міцно тримають позиції", - наголосив Воронов.
- Українські військові протягом минулої доби відбили атаки росіян на 7 напрямках, найбільше - на Новопавлівському. Крім цього, вони знищили 920 окупантів.
- Начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін повідомив, що на Куп'янському напрямку тактика росіян не змінюється.
- Військовий експерт, полковник ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017 рр.) Владислав Селезньов вважає, що ворог найближчим часом намагатиметься захопити Куп'янськ-Вузловий.
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