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Війна з Росією: хроніка
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Біля Синьківки ЗСУ вже зробили кладовище ворожої техніки, - Куп'янська МВА

1 березня, 2024 п'ятниця
08:32
Війна з Росією Карта. Куп'янськ-Крохмальне_2002

Начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін повідомив, що на Куп'янському напрямку тактика росіян не змінюється

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Відстань від Куп'янська до Синьківки 7 км, але за останні пів року росіяни не можуть просунутися. Наші хлопці й дівчата вже зробили кладовище техніки й живої сили противника. Тактика росіян практично не змінюється - це м'ясні штурми, куди вони кидають своїх людей, яких зовсім не шкодують", - наголосив Беседін.

За словами начальника Куп'янської міської військової адміністрації, на Куп'янському напрямку українські командири використовують тактичні маневри.

"Якщо казати про Табаївку та Синьківку, то там є певні локальні успіхи у росіян, але ці локальні успіхи не тому, що ми десь відходимо, а тому, що наші командири першочергово думають про наших хлопців та дівчат, про наші ЗСУ. Тобто використовують тактичні маневри", - зауважив Беседін.

  • Українські військові протягом минулої доби відбили атаки росіян на 7 напрямках, найбільше - на Новопавлівському. Крім цього, вони знищили 920 окупантів.
  • Військовий експерт, полковник ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017 рр.) Владислав Селезньов вважає, що ворог найближчим часом намагатиметься захопити Куп'янськ-Вузловий.
Теги:
Новини
військові
російська армія
ЗСУ
Харківщина
Військові новини
втрати окупантів
Куп'янськ
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