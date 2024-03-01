Біля Синьківки ЗСУ вже зробили кладовище ворожої техніки, - Куп'янська МВА

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Відстань від Куп'янська до Синьківки 7 км, але за останні пів року росіяни не можуть просунутися. Наші хлопці й дівчата вже зробили кладовище техніки й живої сили противника. Тактика росіян практично не змінюється - це м'ясні штурми, куди вони кидають своїх людей, яких зовсім не шкодують", - наголосив Беседін.

За словами начальника Куп'янської міської військової адміністрації, на Куп'янському напрямку українські командири використовують тактичні маневри.

"Якщо казати про Табаївку та Синьківку, то там є певні локальні успіхи у росіян, але ці локальні успіхи не тому, що ми десь відходимо, а тому, що наші командири першочергово думають про наших хлопців та дівчат, про наші ЗСУ. Тобто використовують тактичні маневри", - зауважив Беседін.