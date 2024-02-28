"Контроль над залізничними лініями та вузлами": полковник ЗСУ про плани ворога

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Ворог намагатиметься зафіксувати перевагу в живій силі та техніці. Наразі росіяни намагаються скористатися тим, що нам критично бракує артилерійських боєприпасів. Тобто ворог буде сунути вперед. Для росіян важливий контроль над залізничними лініями та вузлами, а це означає, що найближчим часом противник сконцентрує свої зусилля для того, щоб взяти під контроль населений пункт Куп'янськ-Вузловий тому, що саме там зосереджені залізничні колії, які мають напрямок до території РФ. Ворогу дуже важливо тримати під контролем саме цей залізничний вузол", - пояснив Селезньов.

За словами полковника ЗСУ, росіяни намагатимуться відтіснити підрозділи ЗСУ якомога далі від Волновахи.

"Тому, що відстань від Вугледара до Волновахи близько 20 км, а це значить, що наша далекобійна артилерія може ефективно працювати по залізничному вузлу Волновахи. Також ворог нарощуватиме зусилля щодо будівництва лінії залізничного сполучення вздовж Азовського узбережжя, щоб мати резервні шляхи постачання військово-технічного майна", - додав Селезньов.