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"Контроль над залізничними лініями та вузлами": полковник ЗСУ про плани ворога

28 лютого, 2024 середа
15:15
Війна з Росією окупанти в Криму

Військовий експерт, полковник ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017 рр.) Владислав Селезньов вважає, що ворог найближчим часом намагатиметься захопити Куп'янськ-Вузловий

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Ворог намагатиметься зафіксувати перевагу в живій силі та техніці. Наразі росіяни намагаються скористатися тим, що нам критично бракує артилерійських боєприпасів. Тобто ворог буде сунути вперед. Для росіян важливий контроль над залізничними лініями та вузлами, а це означає, що найближчим часом противник сконцентрує свої зусилля для того, щоб взяти під контроль населений пункт Куп'янськ-Вузловий тому, що саме там зосереджені залізничні колії, які мають напрямок до території РФ. Ворогу дуже важливо тримати під контролем саме цей залізничний вузол", - пояснив Селезньов. 

За словами полковника ЗСУ, росіяни намагатимуться відтіснити підрозділи ЗСУ якомога далі від Волновахи.

"Тому, що відстань від Вугледара до Волновахи близько 20 км, а це значить, що наша далекобійна артилерія може ефективно працювати по залізничному вузлу Волновахи. Також ворог нарощуватиме зусилля щодо будівництва лінії залізничного сполучення вздовж Азовського узбережжя, щоб мати резервні шляхи постачання військово-технічного майна", - додав Селезньов. 

  • Російські окупанти не припиняють наступ на Авдіївському напрямку для того, щоб позбавити українські сили перепочинку, який дозволив би Україні створити міцнішу лінію оборони.
  • Головнокомандувач збройних сил Великої Британії адмірал Тоні Радакін припускає, що Україна відчуватиме дефіцит боєприпасів та перебуватиме у невигідному становищі ще декілька місяців.

Теги:
Новини
російська армія
Донеччина
окуповані території
Запорізька область
Волноваха
Харківщина
Військові новини
Куп'янськ
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