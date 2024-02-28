Росія не припиняє наступ біля Авдіївки, щоб повністю виснажити українські сили, - ISW
Російські окупанти не припиняють наступ на Авдіївському напрямку для того, щоб позбавити українські сили перепочинку, який дозволив би Україні створити міцнішу лінію оборони
Про це пише Інститут вивчення війни.
Зазначається, що ворог тимчасово знизив темп своїх операцій під час зачистки Авдіївки після захоплення цього населеного пункту 17 лютого, але з того часу відновив відносно високі темпи наступу на захід і північний захід від Авдіївки.
Наразі російські війська зосереджують атаки на захід від Авдіївки у напрямку Бердичів, Орлівки і Тоненького, де українські війська створили оборонні позиції для прикриття свого відходу з Авдіївки та відбивати наступальні операції Росії.
"Ймовірно, російські війська продовжують спроби наступу, щоб позбавити українські сили перепочинку, який би дозволив Україні створити більш цілісну та важкопроникну лінію оборони в безпосередній близькості від Авдіївки", - вважають аналітики.
На їх думку, захоплення Авдіївки дозволило б росіянам тиснути на позиції, які українські війська утримували протягом коротшого періоду, ніж українські позиції в Авдіївці або далі на захід, і російські війська, ймовірно, підтримують високий оперативний темп, щоб спробувати використати цю тактичну можливість.
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