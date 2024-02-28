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Війна з Росією: хроніка
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Росія не припиняє наступ біля Авдіївки, щоб повністю виснажити українські сили, - ISW

28 лютого, 2024 середа
06:32
Війна з Росією Авдіївка

Російські окупанти не припиняють наступ на Авдіївському напрямку для того, щоб позбавити українські сили перепочинку, який дозволив би Україні створити міцнішу лінію оборони

Про це пише Інститут вивчення війни.

Зазначається, що ворог тимчасово знизив темп своїх операцій під час зачистки Авдіївки після захоплення цього населеного пункту 17 лютого, але з того часу відновив відносно високі темпи наступу на захід і північний захід від Авдіївки.

Наразі російські війська зосереджують атаки на захід від Авдіївки у напрямку Бердичів, Орлівки і Тоненького, де українські війська створили оборонні позиції для прикриття свого відходу з Авдіївки та відбивати наступальні операції Росії.

"Ймовірно, російські війська продовжують спроби наступу, щоб позбавити українські сили перепочинку, який би дозволив Україні створити більш цілісну та важкопроникну лінію оборони в безпосередній близькості від Авдіївки", - вважають аналітики.

На їх думку, захоплення Авдіївки дозволило б росіянам тиснути на позиції, які українські війська утримували протягом коротшого періоду, ніж українські позиції в Авдіївці або далі на захід, і російські війська, ймовірно, підтримують високий оперативний темп, щоб спробувати використати цю тактичну можливість.

  • 26 лютого речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив, що ЗСУ вийшли з села Ласточкине, розташованого в 6 км від тимчасово окупованої Авдіївки Донецької області та посилюють лінію оборони, аби не допустити просування ворога.
  • Того ж дня Лиховій заявив, що Росія продовжує спроби наступу у напрямку села Орлівка з трьох напрямків, але не має успіху. Авіація та артилерія РФ перетворюють фортифікації та села на руїни, тому іноді ЗСУ змушені відходити.
  • 27 лютого українські війська відійшли від сіл Сєверне й Степове, що під Авдіївкою.
  • У 110-й окремій механізованій бригаді, яка боронила Авдіївку, розповіли, що вперше за два роки йдуть на ротацію.
Теги:
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Авдіївка
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