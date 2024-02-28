Росія не припиняє наступ біля Авдіївки, щоб повністю виснажити українські сили, - ISW

Про це пише Інститут вивчення війни.

Зазначається, що ворог тимчасово знизив темп своїх операцій під час зачистки Авдіївки після захоплення цього населеного пункту 17 лютого, але з того часу відновив відносно високі темпи наступу на захід і північний захід від Авдіївки.

Наразі російські війська зосереджують атаки на захід від Авдіївки у напрямку Бердичів, Орлівки і Тоненького, де українські війська створили оборонні позиції для прикриття свого відходу з Авдіївки та відбивати наступальні операції Росії.

"Ймовірно, російські війська продовжують спроби наступу, щоб позбавити українські сили перепочинку, який би дозволив Україні створити більш цілісну та важкопроникну лінію оборони в безпосередній близькості від Авдіївки", - вважають аналітики.

На їх думку, захоплення Авдіївки дозволило б росіянам тиснути на позиції, які українські війська утримували протягом коротшого періоду, ніж українські позиції в Авдіївці або далі на захід, і російські війська, ймовірно, підтримують високий оперативний темп, щоб спробувати використати цю тактичну можливість.