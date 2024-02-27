"Ми виходимо на відпочинок": 110-та бригада, яка боронила Авдіївку, оголосила про ротацію
У 110-й окремій механізованій бригаді, яка боронила Авдіївку, розповіли, що вперше за два роки йдуть на ротацію
Про це пресслужба 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка повідомила у Facebook.
"Ми виходимо на відпочинок. Виходимо з високо піднятою головою. За два роки протистояння нарешті ротація. Ми будемо набиратися сил, щоб знову бити ворога. Підрозділам, що нас змінили, бажаємо витримки та якомога більше знищити орків", - йдеться у повідомленні.
Також бійці подякували за сприяння у боротьбі проти росіян: "Величезна подяка Авдіївській, Мирноградській, Покровській військово-цивільним адміністраціям та керівництву Авдіївського коксохімічного заводу".
- У 110-й окремій механізованій бригаді заявили, що з росіянами була домовленість стосовно евакуації поранених українських військових, яку ворог порушив та розстріляв бійців на позиції "Зеніт".
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