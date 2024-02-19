Розстріл українських полонених в Авдіївці: 110 бригада заявила, що росіяни порушили домовленості

Про це повідомляє 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка у Facebook.

У бригаді заявили, що декількох важкопоранених і загиблих військовослужбовців не вдалося евакуювати, бо "вихід особового складу 110 бригади з Авдіївки відбувався в умовах безперервного бомбардування" ріним озброєнням.

"Через повне оточення опорного пункту "Зеніт" було прийнято рішення зв’язатися з координаційним центром і організаціями, які ведуть переговори з ворожою стороною щодо обміну полонених для надання допомоги нашим важкопораненим беззбройним військовим, відповідно до міжнародних правил ведення війни і законів, які захищають військовополонених", - йдеться у повідомленні.

Ворог повідомив координаторів цього процесу, що погоджується на евакуацію поранених українських військових, надати їм допомогу, а в подальшому - обміняти.

"Наші військовослужбовці отримали наказ зберегти свої життя", - пишуть у 110 бригаді.

Про те, що трапилось далі військові дізналися з ворожих ресурсів.

"На оприлюдненому ворогом відео із захопленої позиції "Зеніт" родичі опізнали Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника - загиблими. За нашими даними ворог також розстріляв Олександра Зінчука та Миколу Савосіка. Про шостого бійця інформація поки не підтверджена, скоріше за все він був з приданого підрозділу", - повідомили у бригаді.