Розстріл українських полонених в Авдіївці: 110 бригада заявила, що росіяни порушили домовленості
У 110 окремій механізованій бригаді заявили, що з росіянами була домовленість стосовно евакуації поранених українських військових, яку ворог порушив та розстріляв бійців на позиції "Зеніт"
Про це повідомляє 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка у Facebook.
У бригаді заявили, що декількох важкопоранених і загиблих військовослужбовців не вдалося евакуювати, бо "вихід особового складу 110 бригади з Авдіївки відбувався в умовах безперервного бомбардування" ріним озброєнням.
"Через повне оточення опорного пункту "Зеніт" було прийнято рішення зв’язатися з координаційним центром і організаціями, які ведуть переговори з ворожою стороною щодо обміну полонених для надання допомоги нашим важкопораненим беззбройним військовим, відповідно до міжнародних правил ведення війни і законів, які захищають військовополонених", - йдеться у повідомленні.
Ворог повідомив координаторів цього процесу, що погоджується на евакуацію поранених українських військових, надати їм допомогу, а в подальшому - обміняти.
"Наші військовослужбовці отримали наказ зберегти свої життя", - пишуть у 110 бригаді.
Про те, що трапилось далі військові дізналися з ворожих ресурсів.
"На оприлюдненому ворогом відео із захопленої позиції "Зеніт" родичі опізнали Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника - загиблими. За нашими даними ворог також розстріляв Олександра Зінчука та Миколу Савосіка. Про шостого бійця інформація поки не підтверджена, скоріше за все він був з приданого підрозділу", - повідомили у бригаді.
- Окупанти розстріляли 6 полонених військових, які залишились в Авдіївці на позиції Музей ("Зеніт") після відходу української армії. Побратими впізнали загиблих на відео, яке поширили росіяни у мережі.
- 18 лютого стало відомо, що рідні впізнали тіла взятих у полон поранених захисників, яких росіяни розстріляли на позиції "Зеніт" в Авдіївці.
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