Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Рідні впізнали тіла взятих у полон поранених захисників, яких росіяни розстріляли на позиції "Зеніт" в Авдіївці

Рідні впізнали тіла взятих у полон поранених захисників, яких росіяни розстріляли на позиції "Зеніт" в Авдіївці

18 лютого, 2024 неділя
20:47
Війна з Росією Авдіївка

Напередодні російські терористи поширювали відео, на якому було видно тіла загиблих українських захисників. Близькі розпізнали деяких із них

Про це пише "Слідство.Інфо".

Зазначається, що близькі трьох захисників розповіли журналістам, що впізнали тіла бійців за одягом, татуюванням й пляшкою з водою.

Сестра бійця Івана Житника з позивним "Джанго" впізнала його тіло за одягом і пляшкою з водою, яку він тримав у руках, коли українських військових виводили з шахти росіяни. Іван якраз розмовляв з рідними по відеозвʼязку, коли окупанти зайшли в їхній імпровізований шпиталь у шахті. 

"Їм (пораненим) сказали, щоб вони чекали машину, а всіх цілих забрали. І вони цю машину чекали півтори доби. І коли вони зрозуміли, що ніхто за ними не приїде, то почали всім дзвонити. Ваня коли мені дзвонив, у нього такі болі були, його там обкололи всім, що в них залишалось, але медикаменти закінчувались і їжа теж", - розповіла жінка.

Боєць 110 бригади Віктор Біляк ідентифікував тіло бійця Андрія Дубницького з позивним "Байрактар". 14 лютого він залишався на позиції "Зеніт" разом з іншими пораненими.

Також це підтвердила дружина загиблого бійця: "О 22:30 я знайшла це відео, я впізнала його за татуюванням. Його співслужбовець мені підтвердив, що це він. Ніхто після цього мені не дзвонив, нічого. Сьогодні просили ДНК-тест дочки, якщо що, я віддала всі документи, дані паспорта, військовий квиток".

Разом з Андрієм Дубницьким на російському відео був Георгій Павлов з позивним "Панда". Його впізнала мама Інна.

Журналісти "Слідства.Інфо" звернулися за коментарем у пресслужбу 110-ї окремої механізованої бригади. Там відповіли, що потрібно перевіряти інформацію: "Я не можу ні підтвердити, ні заперечити, треба перевірка, верифікація. Штатний розпис - це інформація для службового користування, в мене немає доступу до цієї інформації… Я бачив це відео, але якби це була правда, росіяни вже з цього розігнали б істерику, що ми кинули поранених. Це можуть бути хлопці з іншої позиції, інших місць, іншого часу".

Прокуратура почала розслідування щодо розстрілу українських полонених в Авдіївці та Веселому

Прокуратура Донецької області розпочала досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством за ч. 2 ст. 438 КК України.

Також прокурори виявили відеозапис з фрагментом вбивства двох українських воїнів поблизу селища Веселе Бахмутського району. На записі з камери дрона видно, як сьогодні під час штурму наших позицій представник РФ стріляє впритул спочатку в одного захопленого у полон військовослужбовця ЗСУ, а потім в другого. 

  • Окупанти розстріляли 6 полонених військових, які залишились в Авдіївці на позиції Музей ("Зеніт") після відходу української армії. Побратими впізнали загиблих на відео, яке поширили росіяни у мережі.
  • Вранці 18 лютого в смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" російські окупанти розстріляли двох українських військовополонених.

Теги:
Україна
Росія
ЗСУ
полонені
Донеччина
Авдіївка
Бахмут
Офіс генпрокурора
ЗСУ загиблі
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Очільник МОН Оксен Лісовий
16 лютого, 2024 п'ятниця
Очільник МОН Лісовий заявив, що закон про мобілізацію зменшить кількість вступників до ЗВО
Сергій Лавров
16 лютого, 2024 п'ятниця
"Україна не може функціонувати самостійно": російські фейки і маніпуляції за 16 лютого
ЗСУ. ППО
18 лютого, 2024 неділя
Повітряні сили знищили російський винищувач Су-34, 12 "шахедів" та авіаційну ракету
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.8
    Купівля 37.8
    Продаж 38.38
  • EUR
    Купівля 40.71
    Продаж 41.53
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
18 лютого
20:57
"20 днів у Маріуполі"
Стрічка "20 днів у Маріуполі" отримала премію BAFTA за найкращу документалку
20:48
Ексклюзив
Вірменія
Росія намагається дестабілізувати ситуацію у Вірменії, - військовий експерт Копчак
20:43
Путін і Навальний
Навальний загинув від поступового отруєння малими дозами, - ЗМІ
20:41
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва
Президент Бразилії прирівняв війну з ХАМАС до Голокосту, Ізраїль викликає бразильського посла
20:20
Ліндсі Грем
Республіканець Ліндсі Грем закликав визнати Росію державою-спонсором тероризму після смерті Навального
20:00
OPINION
Юлія Бориско
Я — не мій страх, не мій гнів, не мій смуток
19:57
Росіяни вдарили по Нікопольщині артилерією, дронами та "градами": поранено людину
19:34
Смерть Навального має підштовхнути Німеччину до передачі Taurus Україні, - Politico
19:18
Ексклюзив
Ізраїль, ЦАХАЛ
Росія намагається спровокувати велику війну на Близькому Сході, - політолог Загородній
19:17
Сухопутні війська ЗСУ
Поблизу Роботиного захисники України відбили 7 штурмів росіян, - Генштаб
19:06
Bayraktar Байрактар
Греція, Кіпр і Франція заблокували закупівлю Євросоюзом турецьких байрактарів для України, - грецькі ЗМІ
19:00
Фільми про стосунки
Фільми про стосунки: історії життя, дружби та кохання
18:58
Магомедали Магомеджанов
У Севастополі від поранень помер російський полковник Магомеджанов
18:51
Огляд
авіасполучення
Чи зможе Україна відновити авіасполучення в умовах війни. Пояснюємо
18:39
США завдали 5 ударів по Ємену з метою самооборони
18:30
Інтерв’ю
ЗСУ
Путін готує армію до нового масштабного наступу, - британський експерт Глен Грант
18:07
OPINION
Андрій Кокотюха
Заробляти в Росії чи не заробляти в Україні: сьогодні в митців такого вибору вже немає
18:06
окоп
"Все, що допоможе окопатися". У Черкасах волонтери збирають військовим під Авдіївку лопати, кайла, сокири та кувалди
18:00
Інтерв’ю
Горобчук
Малевич, Ріпин, Пимоненко, Айвазовський, Бурлюк і Куїнджі: соціолог Горобчук розповів про вкрадену росіянами українську культуру
17:56
Росіяни пішли на прорив української оборони Роботиного
Росіяни пішли на прорив української оборони Роботиного, - DeepState
17:36
Жадан
"Жадан і Собаки" та Ірена Карпа випустили кліп про дитинство у 90-х
17:31
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 18 лютого: скільки коштують долар, євро та злотий
17:12
Ольга Стефанішина
Підписання безпекової угоди між Україною та США може відбутись у липні, - Стефанішина
17:09
Інтерв’ю
Олександр Сирський (ліворуч)
Україною в майбутньому керуватимуть ті, хто очолював українську армію в роки війни, - Безсмертний
16:51
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
Ізраїль проти визнання Палестини без його згоди
16:47
Ван І
"Не підливає масла у вогонь": Китай запевнив, що не продає зброю Росії
16:43
Ексклюзив
Telegram не менш загрозливий, ніж ВКонтакте, - експертка зі стратегічних комунікацій Цибульська
16:22
Тицький
Названо головного ідеолога загарбників в окупованій частині Запорізької області
16:05
ХАМАС напав на Ізраїль
Команда Лаврова збере на нараду в Москві воєнізовані формування Палестини
16:03
OPINION
Михайло Басараб
Чому Путін бикує перед Штатами
15:59
Apple Music
Після скарги Spotify компанію Apple оштрафують на 500 мільйонів євро, - Bloomberg
15:29
окупанти, орки
Російські окупанти розстріляли ще двох українських військовополонених
15:15
російський дрон-камікадзе "Ланцет"
Україна вироблятиме по 100 аналогів "ланцетів" на місяць, - Федоров
14:56
Ексклюзив
Донеччина, Авдіївка, Желанне
"Ситуація стабільна": пресофіцер 3-ї ОШБр Бородін про оборону на підготовлених позиціях біля Авдіївки
14:53
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі
"Це в інтересах ЄС": президентка Грузії закликала не допустити монополії Росії у Чорному морі
14:39
Дмитро Медведєв
"По Києву, Берліну, Лондону і Вашингтону": Медведєв погрожує ядерною тріадою, якщо РФ повернуть до кордонів 1991 року
14:37
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Пісторіус попередив про проблеми для економіки США, якщо Конгрес не схвалить додаткову допомогу Україні
14:28
Авдіївка
"Бойові дії продовжуються трохи західніше Авдіївки": речник Сил оборони Таврійського напрямку
14:18
путін
Путін назвав війну проти України "питанням життя і смерті" Росії
14:07
Олексій Навальний
Тіло Навального вкрите синцями, - ЗМІ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV