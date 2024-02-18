Рідні впізнали тіла взятих у полон поранених захисників, яких росіяни розстріляли на позиції "Зеніт" в Авдіївці

Про це пише "Слідство.Інфо".

Зазначається, що близькі трьох захисників розповіли журналістам, що впізнали тіла бійців за одягом, татуюванням й пляшкою з водою.

Сестра бійця Івана Житника з позивним "Джанго" впізнала його тіло за одягом і пляшкою з водою, яку він тримав у руках, коли українських військових виводили з шахти росіяни. Іван якраз розмовляв з рідними по відеозвʼязку, коли окупанти зайшли в їхній імпровізований шпиталь у шахті.

"Їм (пораненим) сказали, щоб вони чекали машину, а всіх цілих забрали. І вони цю машину чекали півтори доби. І коли вони зрозуміли, що ніхто за ними не приїде, то почали всім дзвонити. Ваня коли мені дзвонив, у нього такі болі були, його там обкололи всім, що в них залишалось, але медикаменти закінчувались і їжа теж", - розповіла жінка.

Боєць 110 бригади Віктор Біляк ідентифікував тіло бійця Андрія Дубницького з позивним "Байрактар". 14 лютого він залишався на позиції "Зеніт" разом з іншими пораненими.

Також це підтвердила дружина загиблого бійця: "О 22:30 я знайшла це відео, я впізнала його за татуюванням. Його співслужбовець мені підтвердив, що це він. Ніхто після цього мені не дзвонив, нічого. Сьогодні просили ДНК-тест дочки, якщо що, я віддала всі документи, дані паспорта, військовий квиток".

Разом з Андрієм Дубницьким на російському відео був Георгій Павлов з позивним "Панда". Його впізнала мама Інна.

Журналісти "Слідства.Інфо" звернулися за коментарем у пресслужбу 110-ї окремої механізованої бригади. Там відповіли, що потрібно перевіряти інформацію: "Я не можу ні підтвердити, ні заперечити, треба перевірка, верифікація. Штатний розпис - це інформація для службового користування, в мене немає доступу до цієї інформації… Я бачив це відео, але якби це була правда, росіяни вже з цього розігнали б істерику, що ми кинули поранених. Це можуть бути хлопці з іншої позиції, інших місць, іншого часу".

Прокуратура почала розслідування щодо розстрілу українських полонених в Авдіївці та Веселому

Прокуратура Донецької області розпочала досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством за ч. 2 ст. 438 КК України.

Також прокурори виявили відеозапис з фрагментом вбивства двох українських воїнів поблизу селища Веселе Бахмутського району. На записі з камери дрона видно, як сьогодні під час штурму наших позицій представник РФ стріляє впритул спочатку в одного захопленого у полон військовослужбовця ЗСУ, а потім в другого.