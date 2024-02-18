Рідні впізнали тіла взятих у полон поранених захисників, яких росіяни розстріляли на позиції "Зеніт" в Авдіївці
Напередодні російські терористи поширювали відео, на якому було видно тіла загиблих українських захисників. Близькі розпізнали деяких із них
Про це пише "Слідство.Інфо".
Зазначається, що близькі трьох захисників розповіли журналістам, що впізнали тіла бійців за одягом, татуюванням й пляшкою з водою.
Сестра бійця Івана Житника з позивним "Джанго" впізнала його тіло за одягом і пляшкою з водою, яку він тримав у руках, коли українських військових виводили з шахти росіяни. Іван якраз розмовляв з рідними по відеозвʼязку, коли окупанти зайшли в їхній імпровізований шпиталь у шахті.
"Їм (пораненим) сказали, щоб вони чекали машину, а всіх цілих забрали. І вони цю машину чекали півтори доби. І коли вони зрозуміли, що ніхто за ними не приїде, то почали всім дзвонити. Ваня коли мені дзвонив, у нього такі болі були, його там обкололи всім, що в них залишалось, але медикаменти закінчувались і їжа теж", - розповіла жінка.
Боєць 110 бригади Віктор Біляк ідентифікував тіло бійця Андрія Дубницького з позивним "Байрактар". 14 лютого він залишався на позиції "Зеніт" разом з іншими пораненими.
Також це підтвердила дружина загиблого бійця: "О 22:30 я знайшла це відео, я впізнала його за татуюванням. Його співслужбовець мені підтвердив, що це він. Ніхто після цього мені не дзвонив, нічого. Сьогодні просили ДНК-тест дочки, якщо що, я віддала всі документи, дані паспорта, військовий квиток".
Разом з Андрієм Дубницьким на російському відео був Георгій Павлов з позивним "Панда". Його впізнала мама Інна.
Журналісти "Слідства.Інфо" звернулися за коментарем у пресслужбу 110-ї окремої механізованої бригади. Там відповіли, що потрібно перевіряти інформацію: "Я не можу ні підтвердити, ні заперечити, треба перевірка, верифікація. Штатний розпис - це інформація для службового користування, в мене немає доступу до цієї інформації… Я бачив це відео, але якби це була правда, росіяни вже з цього розігнали б істерику, що ми кинули поранених. Це можуть бути хлопці з іншої позиції, інших місць, іншого часу".
Прокуратура почала розслідування щодо розстрілу українських полонених в Авдіївці та Веселому
Прокуратура Донецької області розпочала досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством за ч. 2 ст. 438 КК України.
Також прокурори виявили відеозапис з фрагментом вбивства двох українських воїнів поблизу селища Веселе Бахмутського району. На записі з камери дрона видно, як сьогодні під час штурму наших позицій представник РФ стріляє впритул спочатку в одного захопленого у полон військовослужбовця ЗСУ, а потім в другого.
- Окупанти розстріляли 6 полонених військових, які залишились в Авдіївці на позиції Музей ("Зеніт") після відходу української армії. Побратими впізнали загиблих на відео, яке поширили росіяни у мережі.
- Вранці 18 лютого в смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" російські окупанти розстріляли двох українських військовополонених.
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