Російські окупанти розстріляли ще двох українських військовополонених

Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ України.

"Сьогодні вранці в смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" росіяни вкотре показали своє ставлення до Міжнародного гуманітарного права, розстрілявши двох українських військовополонених", - йдеться у повідомленні.