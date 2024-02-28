Україна не матиме ініціативи на фронті декілька місяців, - головнокомандувач ЗС Британії
Головнокомандувач збройних сил Великої Британії адмірал Тоні Радакін припускає, що Україна відчуватиме дефіцит боєприпасів та перебуватиме у невигідному становищі ще декілька місяців
Про це пише The Guardian.
За його словами, нині Україна зіткнулася зі складною ситуацією на суші, де "її армія бореться з боєприпасами та запасами", оскільки військова допомога з боку США призупинена республіканцями в Конгресі, а Європа досі не може заповнити цю прогалину.
"Я думаю, що це скрутне становище, яке, ймовірно, триватиме принаймні наступні кілька місяців", - припустив Радакін та додав, що Київ навряд чи зможе розпочати новий контрнаступ до кінця літа, а найімовірніше, це станеться вже наступного року.
Натомість Росія, на думку адмірала, на тактичному рівні здобуває відносно невеликі території", зокрема Авдіївку. Також напружені бої зараз точаться під Часовим Яром, куди ЗСУ відійшли після виходу з Бахмута.
- Велика Британія потребує "величезного збільшення" постачання боєприпасів після допомоги Україні протягом двох років.
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