Україна не матиме ініціативи на фронті декілька місяців, - головнокомандувач ЗС Британії

Про це пише The Guardian.

За його словами, нині Україна зіткнулася зі складною ситуацією на суші, де "її армія бореться з боєприпасами та запасами", оскільки військова допомога з боку США призупинена республіканцями в Конгресі, а Європа досі не може заповнити цю прогалину.

"Я думаю, що це скрутне становище, яке, ймовірно, триватиме принаймні наступні кілька місяців", - припустив Радакін та додав, що Київ навряд чи зможе розпочати новий контрнаступ до кінця літа, а найімовірніше, це станеться вже наступного року.

Натомість Росія, на думку адмірала, на тактичному рівні здобуває відносно невеликі території", зокрема Авдіївку. Також напружені бої зараз точаться під Часовим Яром, куди ЗСУ відійшли після виходу з Бахмута.