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Британії потрібно суттєво збільшити запаси боєприпасів після двох років військової допомоги Україні, - головнокомандувач ЗС

27 лютого, 2024 вiвторок
19:05
Світ адмірал Тоні Радакін

Велика Британія потребує "величезного збільшення" постачання боєприпасів після допомоги Україні протягом двох років

Про це заявив начальник Штабу оборони країни адмірал Тоні Радакін, повідомляє Bloomberg.

"Нам потрібні більш глибокі запаси боєприпасів", - сказав він в лондонському аналітичному центрі Chatham House додавши, що зараз "небезпечні та непевні часи".

Також Радакін на тлі посилення обговорень щодо того, наскільки скоротилася чисельність ЗС країни, заявив, що Британія не має на меті відтворити армію на рівні тієї, яка була в часи холодної війни. Проте військове керівництво працює над тим, щоб зробити її "більш здатною до розгортання та більш смертоносною".

За словами Радакіна, Велика Британія "не стоїть на порозі війни з Росією" та перебуває в безпеці, а вторгнення в країну є малоймовірним. Він також акцентував увагу на перевазі НАТО над РФ, сказавши, що військово-повітряні сили Альянсу втричі перевищують російські, НАТО має вчетверо більше кораблів та втричі більше підводних човнів.

  • 24 лютого уряд Великої Британії вирішив посилити артилерійські резерви ЗСУ пакетом боєприпасів вартістю близько $310 млн та виділити $10,7 млн для Руху Червоного Хреста та українського гуманітарного фонду.
Теги:
Україна
Росія
Війна з Росією
допомога Україні
Велика Британiя
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