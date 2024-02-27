Британії потрібно суттєво збільшити запаси боєприпасів після двох років військової допомоги Україні, - головнокомандувач ЗС

Про це заявив начальник Штабу оборони країни адмірал Тоні Радакін, повідомляє Bloomberg.

"Нам потрібні більш глибокі запаси боєприпасів", - сказав він в лондонському аналітичному центрі Chatham House додавши, що зараз "небезпечні та непевні часи".

Також Радакін на тлі посилення обговорень щодо того, наскільки скоротилася чисельність ЗС країни, заявив, що Британія не має на меті відтворити армію на рівні тієї, яка була в часи холодної війни. Проте військове керівництво працює над тим, щоб зробити її "більш здатною до розгортання та більш смертоносною".

За словами Радакіна, Велика Британія "не стоїть на порозі війни з Росією" та перебуває в безпеці, а вторгнення в країну є малоймовірним. Він також акцентував увагу на перевазі НАТО над РФ, сказавши, що військово-повітряні сили Альянсу втричі перевищують російські, НАТО має вчетверо більше кораблів та втричі більше підводних човнів.