Британія у річницю вторгнення РФ оголосила про виділення пакета артбоєприпасів для України на $310 млн

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Зазначається, що цю суму Велика Британія витратить впродовж наступного року на закупівлю та активізацію ланцюгів постачання для виробництва терміново необхідних артилерійських боєприпасів для України.

У Британії вказали на те, що Сили оборони України були "особливо відзначені" завдяки високоефективному використанню своєї артилерії для ведення контрбатарейного вогню - використовуючи безпілотники та радіолокаційні системи, надані Британією, для швидкого виявлення місць розташування російської артилерії та завданні ударів у відповідь для її знищення.

"Сьогоднішнє оголошення про 245 мільйонів фунтів стерлінгів відбувається рівно через два роки після того, як російський диктатор Володимир Путін розпочав своє незаконне повномасштабне вторгнення в Україну - артилерія виявилася критичною для успіхів України на полі бою, постійно завдаючи шкоди російським силам та не даючи їм здійснити значні прориви", - йдеться у заяві.

За словами міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса, його країна зробить все можливе, щоб забезпечити Україні можливість продовжувати боротьбу до перемоги.

Також він додав, що допомога від Британії збільшить критичні запаси артилерійських боєприпасів для ЗСУ, "в той час як королівські ВПС завершують чергову поставку новітніх протитанкових ракет Brimstone".

"Разом ми забезпечимо поразку Путіна і перемогу демократії й міжнародного порядку, заснованого на правилах, і українського народу", – наголосив Шаппс.