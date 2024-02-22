Ракети Brimstone та навчання ЗСУ: Україна отримала новий пакет допомоги від Британії

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, повідомляє The Guardian.

"Сьогодні я можу оголосити про нову партію з 200 протитанкових ракет Brimstone як подальше посилення захисту України", - йдеться в заяві.

За його словами, ці ракети раніше мали значний вплив на поле бою, в одному випадку змусивши російські війська відмовитися і відступити під час спроби переправи через річку.

Також він додав, що Велика Британія навчатиме додаткову кількість українських військ разом з іншими союзниками, додавши, що разом вони проведуть навчання ще 10 000 осіб у першій половині 2024 року.