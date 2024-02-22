Ракети Brimstone та навчання ЗСУ: Україна отримала новий пакет допомоги від Британії
Британія сьогодні, 22 лютого, оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. ЗСУ, зокрема, отримають протитанкову зброю
Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, повідомляє The Guardian.
"Сьогодні я можу оголосити про нову партію з 200 протитанкових ракет Brimstone як подальше посилення захисту України", - йдеться в заяві.
За його словами, ці ракети раніше мали значний вплив на поле бою, в одному випадку змусивши російські війська відмовитися і відступити під час спроби переправи через річку.
Також він додав, що Велика Британія навчатиме додаткову кількість українських військ разом з іншими союзниками, додавши, що разом вони проведуть навчання ще 10 000 осіб у першій половині 2024 року.
- 15 лютого стало відомо, що Велика Британія та Латвія очолять міжнародну коаліцію з надання Україні безпілотників, завдяки чому держава отримає тисячі БПЛА, зокрема FPV-дрони.
- 17 лютого було оголошено, що Велика Британія співпрацює з декількома країнами, щоби надати Україні тисячі нових дронів із підтримкою штучного інтелекту.
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