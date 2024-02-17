Британія забезпечить Україну армійськими дронами зі ШІ, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, що знайомі з переговорами.

Йдеться про те, що Велика Британія спільно з іншими країнами готують постачання Україні дронів із підтримкою штучного інтелекту.

За словами джерел, західні військові інженери, які розробляють цю технологію, вважають, що вона може дозволити Україні захопити певні російські позиції за допомогою цих безпілотників. Вони сказали, що БПЛА можуть бути відправлені в Україну протягом декількох місяців, але попередили, що терміни приблизні.