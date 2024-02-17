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Британія забезпечить Україну армійськими дронами зі ШІ, - Bloomberg

17 лютого, 2024 субота
15:14
Технології ЗСУ дрон безпілотник

Велика Британія співпрацює з декількома країнами, включаючи США, щоб надати Україні тисячі нових дронів із підтримкою штучного інтелекту

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, що знайомі з переговорами.

Йдеться про те, що Велика Британія спільно з іншими країнами готують постачання Україні дронів із підтримкою штучного інтелекту.

За словами джерел, західні військові інженери, які розробляють цю технологію, вважають, що вона може дозволити Україні захопити певні російські позиції за допомогою цих безпілотників. Вони сказали, що БПЛА можуть бути відправлені в Україну протягом декількох місяців, але попередили, що терміни приблизні.

  • В Україні триває будівництво заводу з виробництва безпілотників Bayraktar. За словами виконавчого директора турецької компанії Baykar Халука Байрактара, на ньому планують виробляти близько 120 дронів щороку.
Теги:
Світ
Україна
зброя
штучний інтелект
Війна з Росією
безпілотник
допомога Україні
Велика Британiя
зброя для України
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