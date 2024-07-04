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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією За добу ЗСУ ліквідували 1200 окупантів, 9 танків, 65 артсистем, 17 броньованих машин

За добу ЗСУ ліквідували 1200 окупантів, 9 танків, 65 артсистем, 17 броньованих машин

4 липня, 2024 четвер
07:36
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби, 3 липня, Сили оборони ліквідували 1200 російських окупантів та десятки одиниць вожої техніки

Зміст

Про це у ранковому зведенні повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 547470 (+1200) осіб,
  • танків ‒ 8132 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15600 (+17) од,
  • артилерійських систем – 14777 (+65) од,
  • РСЗВ – 1115 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 878 (+2) од,
  • літаків – 360 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11694 (+26),
  • крилаті ракети ‒ 2342 (+6),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19923 (+73) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2468 (+4).

Від початку доби 3 липня станом на 22:00 на фронті відбулося 135 бойових зіткнень. Найбільша кількість штурмів на Покровському напрямку.

Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
Військові новини
втрати окупантів
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