За добу ЗСУ ліквідували 1200 окупантів, 9 танків, 65 артсистем, 17 броньованих машин

Про це у ранковому зведенні повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.07.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 547470 (+1200) осіб,

танків ‒ 8132 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 15600 (+17) од,

артилерійських систем – 14777 (+65) од,

РСЗВ – 1115 (+0) од,

засоби ППО ‒ 878 (+2) од,

літаків – 360 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11694 (+26),

крилаті ракети ‒ 2342 (+6),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19923 (+73) од,

спеціальна техніка ‒ 2468 (+4).

Від початку доби 3 липня станом на 22:00 на фронті відбулося 135 бойових зіткнень. Найбільша кількість штурмів на Покровському напрямку.