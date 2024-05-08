За іронією долі окупанти влучили у парк "Перемоги" в Запоріжжі, - депутатка райради Сисоєва

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Якби ворог вдарив певно трохи пізніше, сьогодні в нас обстріл розпочався близько 04:35, то думаю наслідки були б більше катастрофічними. Окрім того, що вони поцілили в об'єкти інфраструктури, про що повідомили у військовій адміністрації, також вони поцілили й по об'єктах цивільної інфраструктури, зокрема, було вилучання і в Будинок культури, і навіть в парк. Ви знаєте, за іронію долі, цей парк має назву парк "Перемоги" й там зараз просто величезна воронка утворилася. Поки вони в себе на болотах будуть чинити своє побєдобєсіє, у нас ось могли просто тут постраждати люди, які прогулювались би тим парком", - наголосила депутатка Запорізької райради.

Сисоєва повідомила, що також під вогнем російських окупантів опинився притулок для тварин, там постраждали собаки.

"Головне, що люди вціліли, про жертви не повідомляють, тож сьогодні протягом дня ліквідовували саме такі наслідки, зокрема ОСББ вставляли вибиті вікна, проводили роботу з людьми, також були влучання в гаражний корпоратив, згоріли автівки. Загалом було чули близько 8 вибухів, протягом дня також були повідомлення, що є загроза балістики. Тому ось такий сьогодні в нас видався тривожний день", - підсумувала депутатка.