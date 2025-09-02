За ніч ППО знешкодила 120 зі 150 ворожих дронів

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.

Запуски здійснювались з напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у РФ та Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 120 ворожих БПЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", - йдеться у повідомленні.

Зафіксовано влучання 30 ударних дронів на 9 локаціях, а також падіння збитих БПЛА на 5 локаціях.