За ніч ППО знешкодила 120 зі 150 ворожих дронів
У ніч на вівторок, 2 вересня, російська окупаційна армія атакувала Україну 150 ударними безпілотниками. Сили ППО збили 120 ворожих повітряних цілей
Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.
Запуски здійснювались з напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у РФ та Чауда у тимчасово окупованому Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 120 ворожих БПЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", - йдеться у повідомленні.
Зафіксовано влучання 30 ударних дронів на 9 локаціях, а також падіння збитих БПЛА на 5 локаціях.
- Увечері понеділка, 1 вересня, російська армія запустила по території України ударні безпілотники. В Білій Церкві загинула людина. В Сумах дрон влучив по нежитловій будівлі, є поранені, серед них діти.
