Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Росія запустила дрони по Україні: ситуація ввечері 1 вересня

Росія запустила дрони по Україні: ситуація ввечері 1 вересня

Ксенія Золотова
1 вересня, 2025 понедiлок
23:06
Війна з Росією шахед

У понеділок, 1 вересня, російська армія запустила по території України ударні безпілотники

Зміст

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

О 20:32 на межі Сумської та Чернігівської областей зафіксовано ворожі БПЛА, для їх знищення залучено засоби протиповітряної оборони.

О 20:55 повідомлено про загрозу застосування ударних БПЛА по Дніпропетровській області, зокрема в Синельниківському районі.

О 21:43 під загрозою ворожих ударних БПЛА опинилася Сумська область.

О 21:51 групи ударних БПЛА помічені на заході Херсонщини, вони рухалися західним курсом.

О 22:27 загроза застосування ударних БПЛА поширилася на Чернігівську область.

О 22:58 аналогічну загрозу зафіксовано для Одеської області, зокрема Татарбунарського району.

Новина доповнюватиметься...
 

