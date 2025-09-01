Росія запустила дрони по Україні: ситуація ввечері 1 вересня
У понеділок, 1 вересня, російська армія запустила по території України ударні безпілотники
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
О 20:32 на межі Сумської та Чернігівської областей зафіксовано ворожі БПЛА, для їх знищення залучено засоби протиповітряної оборони.
О 20:55 повідомлено про загрозу застосування ударних БПЛА по Дніпропетровській області, зокрема в Синельниківському районі.
О 21:43 під загрозою ворожих ударних БПЛА опинилася Сумська область.
О 21:51 групи ударних БПЛА помічені на заході Херсонщини, вони рухалися західним курсом.
О 22:27 загроза застосування ударних БПЛА поширилася на Чернігівську область.
О 22:58 аналогічну загрозу зафіксовано для Одеської області, зокрема Татарбунарського району.
Новина доповнюватиметься...
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.09 Купівля 41.09Продаж 41.59
- EUR Купівля 48.04Продаж 48.76
- Актуальне
- Важливе