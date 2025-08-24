За ніч ППО знешкодила 48 із 72 ворожих безпілотників

Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України.

Атака відбулася з напрямків Курськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.

Окрім дронів, ворог випустив балістичну ракету "Іскандер-М" із району Таганрога.

До відбиття були залучені авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи РЕБ та безпілотних систем.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 48 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та півдні країни", - йдеться у повідомленні.

Зафіксовано влучання однієї ракети та 24 безпілотників у десяти локаціях.