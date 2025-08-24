Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією За ніч ППО знешкодила 48 із 72 ворожих безпілотників

За ніч ППО знешкодила 48 із 72 ворожих безпілотників

Марія Науменко
24 серпня, 2025 неділя
09:37
Війна з Росією ЗСУ, ППО

У ніч на 24 серпня російські війська атакували Україну 72 ударними безпілотниками Shahed та дронами-імітаторами різних типів. Сили ППО знешкодили 48 із них

Зміст

Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України.

Атака відбулася з напрямків Курськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ. 

Окрім дронів, ворог випустив балістичну ракету "Іскандер-М" із району Таганрога. 

До відбиття були залучені авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи РЕБ та безпілотних систем.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 48 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та півдні країни", - йдеться у повідомленні.

Зафіксовано влучання однієї ракети та 24 безпілотників у десяти локаціях.

  • Протягом минулої доби 23 серпня на російсько-українському фронті відбулось 179 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 52 ворожі атаки на Покровському й 33 - на Новопавлівському напрямках.

 

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
ППО
Військові новини
Читайте також:
Автор Дар'я Тарасова
22 серпня, 2025 п'ятниця
Велика Британія придбає 6 систем ППО, щоб допомогти полегшити доставку військової техніки до України
Предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій отримує нагороду від Путіна
Автор Анатолій Буряк
23 серпня, 2025 субота
"Процедура дуже чітка": що після Дня Незалежності чекає на УПЦ МП, яка відмовилася розірвати зв'язок із РПЦ
Юлія Свириденко
Автор Юлія Юліна
21 серпня, 2025 четвер
"Складний виклик": Свириденко про підвищення зарплат учителям
Київ
+16.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.57
  • EUR
    Купівля 47.72
    Продаж 48.41
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
24 серпня
10:18
"Україна ще не перемогла, але вже точно не програє": Зеленський привітав українців з Днем Незалежності
10:01
OPINION
Що робити з російськими реактивними дронами
09:24
Марк Карні
До Києва прибув прем'єр-міністр Канади Марк Карні
09:15
Партнерський матеріал
Львівський пивоварний завод
Як данський бізнес підтримує Україну. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"
09:11
Пентагон
WSJ: Пентагон місяцями блокував удари України по цілях у РФ далекобійною зброєю
09:00
Інтерв’ю
Ми поки не виграємо цю війну, але доволі успішно стримуємо навалу, - офіцер ЗСУ Матяш
08:58
сша допомога Україні
Адміністрація Трампа схвалила продаж Україні понад 3 тис. авіаційних ракет ERAM, - WSJ
08:35
ЗСУ
Впродовж минулої доби на фронті відбулось 179 боїв: найгарячіше на Покровському та Новопавлівському напрямках
08:10
Ексклюзив
Віталій Портников
Польща могла б оголосити частину повітряного простору України критичним для себе і збивати засоби РФ, - Портников
08:02
OPINION
А як щодо Нобеля з літератури?
07:58
Оновлено
Росія атакувала Україні ударними дронами в ніч на 24 серпня: на Дніпровщині загинула жінка
07:27
День Незалежності України
День Незалежності України: історія, значення та цінності
07:25
втрати окупантів
За добу війни армія РФ втратила 40 артсистем та 910 військових
00:44
Оновлено
Один із двох затриманих у Харкові громадян Грузії, що вчинили розбійний напад на мати військового
"Де золото і долари?" На Харківщині розбійники з Грузії вдерлися до 89-річної матері воїна, організатор злочину - українець
00:05
Посольство США в Анкарі (Туреччина)
Турецький архітектор намагається довести, що США незаконно продали ділянку землі під посольство в Анкарі. Його підтримав Верховний апеляційний суд, - ЗМІ
2025, субота
23 серпня
23:40
Ексклюзив
Віталій Портников
Найкращий варіант для Путіна: продовжувати війну, поки вистачить економічних і демографічних ресурсів, - Портников
23:11
скеровано до суду
Жителька Канева погодилася з пропозицією ФСБ підпалити ГЕС на Черкащині: що було далі
22:58
Євреї-хасиди, Умань
ЦАХАЛ готується не випускати з Ізраїлю до Умані вірян-"ухилянтів", - ЗМІ
22:54
З днем Харкова!
День міста у Харкові: на Сумській увімкнули Зоряне небо, молодь співала гімн України та скандувала "ЗСУ!" й "Путін - ху*ло!"
22:31
Ексклюзив
Віталій Портников
Трамп шукає шляхів, щоб затриматися при владі пожиттєво, - Портников
22:19
Оновлено
У Харкові зіткнулися автомобіль, тролейбус та автобус: девʼять людей постраждали, водія авто затримали в нетверезому стані
21:56
ЗСУ
Українські бійці зупинили просування ворога та встановили контроль над населеним пунктом Зелений Гай на межі Дніпровщини та Донеччини
21:29
Північний потік 2
Затриманий в Італії за нібито підрив "Північних потоків" українець Кузнєцов керував групою диверсантів, якими було закладено 60-90 кг вибухівки, - німецькі медіа
21:27
DeepState про Серебрянське лісництво: є випадки, коли українські позиції наявні лише на папері, а потім противник раптово опиняється в тилу
20:42
Наріман Джелялов
Туреччина готова долучитися до розмінування Чорного моря та розглядає відправку військ в Україну, - посол Джелял
20:33
Ексклюзив
В арсеналі Росії є лише одна система ППО, яка може збивати балістику, - аналітик Бєлєсков
20:14
Нацизм = комунізм
Цей день в історії: Сталін з Гітлером уклали пакт Молотова-Ріббентропа, яким поділили сфери впливу в Європі
20:08
Ексклюзив
сектор Гази
У голоді в Газі вина ХАМАСу, така ж, як і ЦАХАЛу, - сходознавець Якубович
20:01
OPINION
Українізація не може бути ні лагідною, ні не лагідною
19:52
Ексклюзив
Московський Кремль
Фундаментальний консенсус серед еліт РФ порушено, - соціолог Шульга
18:43
на фото президент України Володимир Зеленський
Зеленський підписав два санкційні укази: синхронізація з Канадою та обмеження для 28 спонсорів окупації
18:25
Предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій отримує нагороду від Путіна
"Процедура дуже чітка": що після Дня Незалежності чекає на УПЦ МП, яка відмовилася розірвати зв'язок із РПЦ
18:06
Партнерський матеріал
Крамниця мережі JYSK
Благодійні ініціативи JYSK: як скандинавський бізнес допомагає українським військовим і цивільним. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"
18:04
OPINION
Який фінал обере Україна?
17:51
Ексклюзив
Дмитро Снєгирьов
"Де ешелонована система ППО?": військовий експерт Снєгирьов про зальоти російських дронів у країни НАТО
17:36
Протягом 22 серпня РФ скинула на Краматорськ 41 КАБ: які наслідки
17:30
Емоції, коли витягуєш живу людину з-під завалів – надзвичайні: одеський рятувальник Андрій Скрипка про роботу у ДСНС
17:13
Чисельність населення в Україні
Окупація та еміграція під час війни зменшили населення України на 10 мільйонів людей, - ЗМІ
16:40
Зеленський
Коли будуть спільні з США та Європою напрацювання щодо гарантій безпеки: заява Зеленського
16:37
Ексклюзив
Путін та Сі Цзіньпін
Пендзин: Путін у вересні поїде до Китаю просити грошей на війну - це і буде Рубікон
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV