За ніч ППО знешкодила 48 із 72 ворожих безпілотників
У ніч на 24 серпня російські війська атакували Україну 72 ударними безпілотниками Shahed та дронами-імітаторами різних типів. Сили ППО знешкодили 48 із них
Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України.
Атака відбулася з напрямків Курськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.
Окрім дронів, ворог випустив балістичну ракету "Іскандер-М" із району Таганрога.
До відбиття були залучені авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи РЕБ та безпілотних систем.
"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 48 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та півдні країни", - йдеться у повідомленні.
Зафіксовано влучання однієї ракети та 24 безпілотників у десяти локаціях.
- Протягом минулої доби 23 серпня на російсько-українському фронті відбулось 179 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 52 ворожі атаки на Покровському й 33 - на Новопавлівському напрямках.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.57
- EUR Купівля 47.72Продаж 48.41
- Актуальне
- Важливе