За ніч ППО знешкодила 58 з 98 ворожих БПЛА
У ніч на вівторок, 21 жовтня, російська загарбницька армія атакувала Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, чотирма зенітними керованими ракетами С-300 та 98 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Сили ППО знешкодили 58 ворожих повітряних цілей
Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.
Запуски балістики здійснювались з Брянської області РФ, зенітних керованих ракет - з Курської області РФ, а безпілотників із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда, Гвардійське – ТОТ Криму.
Близько 70 дронів були типу Shahed.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 58 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться у повідомленні.
Зафіксовано влучання ракет та 37 ударних БПЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
- Уночі проти вівторка 21 жовтня російська окупаційна армія запустила по Україні ударні безпілотники та керовані авіабомби. В Харкові 9 людей постраждали. На Чернігівщині знеструмлення.
