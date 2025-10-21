За ніч ППО знешкодила 58 з 98 ворожих БПЛА

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.

Запуски балістики здійснювались з Брянської області РФ, зенітних керованих ракет - з Курської області РФ, а безпілотників із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда, Гвардійське – ТОТ Криму.

Близько 70 дронів були типу Shahed.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 58 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться у повідомленні.

Зафіксовано влучання ракет та 37 ударних БПЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.