РФ атакує Україну дронами: у Харкові відомо про сімох постраждалих
Уночі проти вівторка 21 жовтня російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по Україні. Харків атакують КАБами, у місті лунали вибухи
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Атака Харкова
"Харків атакований ворожими КАБами - у місті пролунали вибухи. Попередньо - Індустріальний район. Деталі уточнюємо", – написав мер Ігор Терехов об 00:09.
Згодом в Індустріальному районі міста пролунали 4 вибухи – є попередня інформація про влучання у приватний сектор. На місці виникла пожежа, є постраждалі.
Станом на 00:48 відомо про 4 постраждалих із гострою реакцією на стрес.
"Ворожі КАБи пошкодили щонайменше 15 приватних будинків в Індустріальному районі. Обстеження місця влучання триває", – уточнив Терехов.
Водночас підтверджений удар по Немишлянському району Харкова.
О 01:03 стало відомо, що кількість постраждалих у місті зросла до семи.
Рух дронів
О 00:08 були пуски КАБ на Харківщину з півночі. Через 10 хвилин БПЛА зафіксували західніше Кривого Рогу, а також – в центральній частині Чернігівщини, курс південно-західний.
О 00:28 ПС ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно- східного напрямку.
О 00:31 стало відомо про швидкісну ціль на Сумщині, південно-західним курсом.
- Біла Церква
