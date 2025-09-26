За ніч Сили ППО знешкодили 128 зі 154 БПЛА ворога
У ніч на 26 вересня російська окупаційна армія застосувала для атаки на Україну 154 ударних БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотників інших типів. Оборонці українського неба знешкодили 128 ворожих дронів
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що росіяни здійснювали запуски БПЛА із напрямків: Брянськ, Орел, Міллєрово – РФ. Близько 80 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 128 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", - зазначили у Повітряних силах.
Там додали, що зафіксовано влучання 26 ударних БПЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.
Станом на 07:40 повідомлялося, що ворог продовжує дронову атаку, і що з північного напрямку зайшли нові групи ударних БПЛА.
- У четвер, 25 вересня, росіяни ввечері запустили ударні безпілотники по території України. У низці областей лунала повітряна тривога.
