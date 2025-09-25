Росія запустила ударні БПЛА по Україні: ситуація ввечері 25 вересня
У четвер, 25 вересня, росіяни ввечері запустили ударні безпілотники по території України
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
Перші дрони у повітряному просторі України ввечері зафіксували о 17:06 у Ніжинському районі на Чернігівщині.
Після 20:00 ударні БПЛА перебували у небі над кількома областями:
- На Харківщині - курсом на захід.
- На півночі Полтавщини - південно-західним курсом
- У Запорізькій області - курсом на захід.
- На Херсонщині - о 21:12 декілька груп БпЛА рухалися на Миколаїв
